85/85 voor Mattias-dochter Sumosa op stamboekkeuring Exloo

Maar liefst zes springgerichte merries voor de NMK, dat was de prachtige oogst vandaag tijdens de stamboekkeuring voor driejarige merries bij hippisch centrum Exloo. Een hele goede dag dus met veel kwaliteit aan paarden. De zes voor de NMK uitverkoren merries werden tevens voorlopig keur. Topper met een bovenbalk van 85/85 werd Sumosa (v. Mattias) van Arjan Roosjen.

Voor de richting springen stonden Henk Dirksen en Marcel Beukers in de baan als jury. Eén van de zes merries die naar de NMK mogen, is Sumosa (Mattias x Up To Date) van f/g A.J. Roosjen uit Gasselte. Zij behaalde maar liefst 85 punten voor exterieur en 85 voor haar springverrichting. Deze punten kreeg ze ook voor de onderdelen galop en reflexen. Marcel Beukers: “Een hele mooie en aansprekende merrie, met veel merrie-opdruk. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, is harmonisch gebouwd en heeft veel kwaliteit in het fundament, springen deed ze met extra reflexen. Ze beschikt tevens over een extra goede galop, lichtvoetig en atletisch. Met daarin ook veel balans en afdruk. In die galop kan ze ook heel makkelijk changeren.”

Bumosa (elite pref prest ibop(spr) v. Up to Date) is de moeder van Sumosa. Bumosa heeft al meerdere internationale springpaarden gegeven alsmede de goedgekeurde hengst Power Man (v. Jukebox). Zij is tevens een volle zus van het 1.60m- en de bij Zangersheide goedgekeurde hengst Cosun.

Opnieuw Mattias

Een fraaie score, voor exterieur 75 punten en voor springen 85, was er voor Sky High (Mattias x Tolan R) van f/g H. Avezaat uit De Bilt. Beukers: “Op stand een iets degelijke merrie maar heel sterk gebouwd en lang gelijnd, voorzien van een correct fundament. Springen deed ze met veel overzicht en bleef daarbij heel voorzichtig. Soms zou ze zich tijdens de sprong nog iets losser kunnen laten.” Als moeder van Sky High staat op papier de elitemerrie Air Holland (v. Tolan R), zij heeft al twee 1.40m-nakomelingen gegeven.

Een 9 voor techniek en vermogen

Sterre V (v. Defender VDS Z) van fokker en geregistreerde Gebroeders Veldman uit Elim kreeg eveneens 75/85. Beukers over deze merrie: “Een lang gelijnde, sterk gebouwde merrie met een goed fundament. Als je iets zou willen zeggen; ze mist nog wat bespiering. In het springen liet ze een hele goede techniek zien. Ze deed dit met veel afdruk, waarbij ze steeds het overzicht hield en ze ook veel atletisch vermogen toonde. Voor de onderdelen techniek en vermogen scoorde ze een 9.”

Sterre V is geboren uit voorlopig keurmerrie Madam Balou (v. Balou du Rouet Z). Kijken we naar de moederlijn dan zien we daarin meerdere internationale sportpaarden, waaronder het 1.60m-paard Cher V (v. Clinton) alsmede het CCI3*-eventingpaard Humela (Chello III VDL).

Defender VDS

Ook 75 punten voor exterieur en 85 voor het springen gingen naar Shamrock VDH (v. Grandorado TN); een heel aansprekende en jeugdige merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat. Met een hard fundament, waarvan het achterbeen iets recht aandeed. Ze sprong met zeer veel reflexen, hiervoor kreeg ze dan ook een 9. In het springen liet ze ook veel lichaamsgebruik en souplesse zien. Shamrock VDS is gefokt bij D.M. van der Schaar in Silvolde en staat geregistreerd bij Stal van der Haar in Terwolde. Keur sportmerrie Atureusa S staat op papier als moeder. Zij is zelf succesvol uitgebracht in het 1.40m en moeder van de goedgekeurde Defender VDS.

Een 9 voor vermogen

Dezelfde score was er voor Sera di Bella, een lang gelijnde en sterk gebouwde dochter van CiCi Senjor Ask. Ze zou iets meer jeugd mogen uitstralen, maar heeft een mooie schoft en een correct fundament. Bewegen doet ze op een functionele manier. Ze sprong met extra reflexen en maakte achter de sprong zeer goed af, daarbij toonde ze tevens veel atletisch vermogen, dit werd beloond met een 9. Sera di Bella is gefokt en staat geregistreerd bij A. Nijenbanning in Zweeloo. Als moeder staat op papier Noletha (elite eptm(spr) prok D-OC v. Maestro).

Ook Sissy van de Vennen (v. Conthargos) behaalde een score van 75/85; een lang gelijnde en atletisch gebouwde merrie met een hard, maar iets teer fundament. In het springen was ze heel lichtvoetig en toonde veel lichaamsgebruik. Ze liet tevens zien te beschikken over veel instelling en overzicht. Voor haar opvallende atletisch vermogen kreeg ze eveneens een 9. Deze bruine merrie is gefokt en staat geregistreerd bij Jurgen Eerkens in Veelerveen. Haar moeder is Bagatelle (v. Baloubet du Rouet). Dit is tevens de moeder van de bij Zangersheide goedgekeurde Dionysos EQB Z en het 1.60m-springpaard L&L Upgrade (v. Ultimo Alia).

