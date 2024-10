85 punten voor WK-finaliste Nice Girl Dito

Met 85 punten voor exterieur kreeg de Arezzo VDL-dochter Nice Girl Dito de hoogste score vandaag op de stalkeuring in Geesteren, waar ze tot de zeven (minimaal) ster verklaarde springmerries behoorde. Inspecteur Wim Versteeg beoordeelde samen met Henk Dirksen twaalf merries voor stamboekopname. Tien merries op exterieur en vrijspringen, en twee sportmerries werden direct keur of elite.

Het was een weerzien met de atletische Arezzo VDL-dochter Nice Girl Dito (uit Ditodina elite sport-spr PROK van Carthino Z, fokker Fred Slootmans) van Peter en Sander Geerink, die afgelopen zomer derde werd in de Van Santvoort Makelaars Cup en zesde in WK-finale bij de zesjarigen onder Joël Lustenberger. “Deze merrie hebben we 85 punten voor haar exterieur kunnen geven en vanwege haar sportprestaties was ze, dankzij het sportpredicaat, vrijgesteld voor het vrijspringen. Het is een heel aansprekende merrie met veel uitstraling, een goede halsvorm en evenredig gebouwd model. Ze heeft een sterke bovenlijn, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft correct en hard fundament. Echt een opvallend paard, altijd mooi dat zulke merries naar de keuring komen”, vertelt Wim Versteeg. In combinatie met het reeds behaalde D-OC-predicaat werd Nice Girl Dito direct elite.

Laconique DN

Ook de sportmerrie Laconique DN (Zirocco Blue VDL uit Wanique ster prest van Indoctro, fokker Derk Noordhuis uit Wijster) van Munsteg Horses werd in het stamboek opgenomen en elite verklaard. Zij deed dit met 75 punten voor exterieur. “Deze merrie liep tot voor kort in de sport op 1.40m-niveau en gaat nu de fokkerij in. Het is een goed ontwikkelde, aansprekende en langgelijnde merrie met een goede halsvorm. Ze heeft veel schoft en is iets gezonken in het middenstuk.”

Twee keer 80 punten

Bij het vrijspringen werden twee merries ster met 80 punten. De zevenjarige Meirone (El Salvador uit Carrone elite IBOP-spr prest PROK van Phin Phin, fokker H.J. Griesen uit Eibergen) van R. Schreibelt uit Eibergen) en de vierjarige Pretty Termie van de Crumelhaeve (Balou du Rouet uit Lieve Termie van de Crumelhaeve elite IBOP-spr PROK van Arezzo VDL) van fokkers Roelof van Minnen uit Daarle en Roeland de Kruijf uit Soest. Beide merries kregen voor exterieur 70 punten.

“Meirone is een goed gemodelleerde, goed ontwikkelde merrie met veel bloeduitstraling. Ze heeft een goede halsvorm en voldoende correct fundament. Ze begon wat terughoudend bij het springen maar bouwde positief op. Ze toont bij het springen veel overzicht, springt goed met het lichaam naar boven, met goede bascule, lichaamsgebruik en vermogen. Daarbij maakt ze de sprong achter ook goed af.”

“De vierjarige Pretty Termie van de Crumelhaeve is een voldoende ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met veel bloed. Ze is iets neerwaarts gebouwd en zou wat meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben. Deze jeugdige merrie heeft een goede galop, springt goed met de schoft omhoog, taxeert goed en springt met goed lichaamsgebruik. Haar voorbeentechniek kon wat mooier maar ze maakt wel achter de sprong telkens goed af.”

Elite sportmerrie

Daarnaast werd de 1.35m-springende merrie Me I’m Special NJ (I’m Special de Muze uit Araya van Olga elite pref prest PROK van Phin Phin) van fokker J. Schuttert uit Zelhem) bevorderd tot ‘voorlopig keur’, wat direct tot het elitepredicaat leidde. “Deze merrie heeft op 1.35m-niveau gesprongen en is nu drachtig, waarna het plan is dat ze verder de sport in gaat. Ze is goed ontwikkeld, heeft een wat horizontale halsvorm en een sterke bovenlijn. Ze zou wat langergelijnd mogen zijn en in combinatie met haar sportprestaties hebben we haar bevorderd tot elitemerrie.”

Bron: KWPN