8,5 voor draf Total US-dochter in EPTM-examen

Vandaag vond voor dertien EPTM-merries de tweede of derde tussenbeoordeling plaats en ook deden er twee merries eindexamen. Beide dressuurmerries zijn door Wim Versteeg en Floor Dröge beoordeeld en met het elite-predicaat op zak naar huis gegaan.

De hoogste punten gingen naar Total-US-dochter Myra van fokker T.B. Hassink uit Zeewolde. Met maar liefst een 8,5 voor haar draf ontving zij een totaalscore van 77 punten. Wim Versteeg geeft aan dat de merrie beschikt over veel basiskwaliteit in beweging. “Myra is een goed ontwikkelde merrie met een fraaie voorhand, die na afloop bij de stamboekkeuring op de straat ook een sterk optreden in beweging had. Onder het zadel laat zij veel afdruk, veel beentechniek en een goede houding zien. We hebben haar hier op het centrum zadelmak gemaakt en zien dat de merrie nog wat meer tijd nodig heeft om volledig geconcentreerd te blijven op de ruiter. Ze was vanochtend dan ook snel afgeleid door de omgeving wat ten koste ging van de rijdbaarheid.” Myra was al in het bezit van het D-OC-predicaat waardoor zij met het behalen van de EPTM-test gepromoveerd is tot elitemerrie.

Ook elite

Voor For Romance-dochter Mondana STMT van fokker Statement Horses Dalfsen was er ook een elitepredikaat. “Deze ruim voldoende ontwikkelde merrie staat eveneens ruim voldoende in het rechthoeksmodel. De merrie heeft een charmante uitstraling, een mooie halsvorm en sterke verbindingen. Haar meest opvallende bewegingsvorm is de galop, die met veel activiteit en ruim voldoende beentechniek werd getoond.” De merrie wist met 75 punten te slagen voor de EPTM-test.

Bron: KWPN.nl