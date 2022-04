86,5 punten voor Etoulon VDL-dochter in IBOP IJsselmuiden

Met driemaal een 9 bleek de vijfjarige Etoulon VDL-dochter Milithya de uitschieter van de dag op de IBOP in IJsselmuiden, waar elf van de twaalf beoordeelde paarden slaagden. De IBOP werd in de nieuwe accommodatie in IJsselmuiden verreden en het gros van de paarden liet zich goed rijden en beoordelen. Dat resulteerde in een hoog slagingspercentage.