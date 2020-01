90 punten voor Las Vegas, 80,5 voor kampioen Le Formidable

Waar iedereen het op de hengstenkeuring nog had over de topkampioen Le Formidable (v. Bordeaux), was er in het KWPN najaarsonderzoek 2019 een andere hengst die bij iedereen op het puntje van de tong lag. De in alles grootse Las Vegas (Ferdeaux x Wynton) van Nico Witte en Paardencentrum De Dalhoeve. De 1,80m (!) metende bruine stak er ook qua cijfers met kop en schouders bovenuit en behaalde het vorig jaar door Kjento en Jameson gevestigde record van 90 punten.

Las Vegas is in alles enorm en werd door velen omschreven als één van de beste hengsten die de afgelopen jaren in het verrichtingsonderzoek liep. Dat is ook terug te zien aan de punten van de door John en Lisette Deenen gefokte bruine: een 8 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9,5 voor de galop, een 9 voor de souplesse, een 9,5 voor de houding en balans een 9,5 voor de rijdbaarheid en instelling en een 9 voor de aanleg als dressuurpaard.

87,5 punten voor Lowlands

Niet veel onder voor Las Vegas doet volgens de hengstenkeuringscommissie Lowlands (Millennium x Donnerball) van Reesink Horses. Deze hengst, een bloedververser, scoorde enorm met zijn stap (9,5) en rijdbaarheid (9) – beide speerpunten in het KWPN dressuurfokbeleid – en liet verder ook nergens punten liggen: 8,5 voor draf, galop, souplesse, houding en balans en aanleg als dressuurpaard. Hij kwam uit op 87,5 punten.

Een tweede hengst van Reesink Horses, de vrijwillige vierjarige deelnemer Kaiman (Dark Pleasure x Gribaldi), ging naar huis met 84 punten. De kampioensringhengst (HK 2018) werd in 2018 nog naar huis gestuurd uit het verrichtingsonderzoek, nu scoorde hij de op twee na hoogste punten. Hij kreeg allemaal 8,5-en en een 8 (stap).

80,5 punten voor kampioen Le Formidable

De veel besproken (en ook al veel gebruikte) hengstenkeuringskampioen Le Formidable (Bordeaux x Ferro) kwam uit op een score van 80,5 punten. De hengst van fokster Saskia Poel kreeg een 7,5 voor de stap, een 8 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 8 voor de souplesse, een 8,5 voor de houding en balans, een 8 voor de rijdbaarheid en instelling en een 8 voor de aanleg als dressuurpaard.

83 punten voor First Date en 81,5 voor Lord Romantic

Twee hengsten gingen over die score van Le Formidable. First Date (Fürstenball x Dancier) van Stal Brinkman, Tim Coomans en Jacques Maree kwam uit op 83 punten en Lord Romantic (Don Romantic x Krack C) van A. Van Erp scoorde 81,5 punten. 80 punten scoorde Lord Diamond (Daily Diamond x Scandic) van Krista Kolijn en Diederik Wigmans en 79 punten waren er voor de reservekampioen van de hengstenkeuring, Lennox U.S. (Grand Galaxy Win T x Rousseau), van fokker Bas Wilschut, Joop van Uytert en Paul Schockemöhle.

Las Vegas (Ferdeaux x Wynton)

Fokker: John Deenen

Eigenaar: Nico Witte en Paardencentrum de Dalhoeve

Stap: 8, draf: 9, galop: 9,5, souplesse: 9, houding en balans: 9,5, rijdbaarheid en instelling: 9,5, aanleg als dressuurpaard: 9, TOTAAL: 90

Lowlands (Millennium x Donnerball)

Fokker: B. Schrapper, Groenheim

Eigenaar: Reesink Horses, Eibergen

Stap: 9,5, draf: 8,5, galop: 8,5, souplesse: 8,5, houding en balans: 8,5, rijdbaarheid en instelling: 9, aanleg als dressuurpaard: 8,5, TOTAAL: 87,5

Kaiman* (Dark Pleasure x Gribaldi) (*21 dagentest vrijwillig)

Fokker: J.A. en B. Naber, Vredenheim

Eigenaar: Reesink Horses, Eibergen

Stap: 8, draf: 8,5, galop: 8,5, souplesse: 8,5, houding en balans: 8,5, rijdbaarheid en instelling: 8,5, aanleg als dressuurpaard: 8.5 TOTAAL: 84

First Date (Fürstenball x Dancier)

Fokker: Thaden, Budjadingen

Eigenaren: Stal Brinkman, Tim Coomans, Jacques Maree

Stap: 9, draf: 8, galop: 8, souplesse: 8, houding en balans: 8,5, rijdbaarheid en instelling: 8,5 aanleg als dressuurpaard: 8 TOTAAL: 83

Lord Romantic (Don Romantic x Krack C)

Fokker en eigenaar: A. van Erp, Heesch

Stap: 8, draf: 8, galop: 8,5, souplesse: 8, houding en balans: 8, rijdbaarheid en instelling: 8,5, aanleg als dressuurpaard: 8 TOTAAL: 81,5

Le Formidable (Bordeaux x Ferro)

Fokker en eigenaar: Saskia Poel

Stap: 7,5, draf: 8, galop: 8,5, souplesse: 8, houding en balans: 8,5, rijdbaarheid en instelling: 8, aanleg als dressuurpaard:8 TOTAAL: 80,5

Lord Diamond (Daily Diamond x Scandic)

Fokker: H.S.M. van der Kuil, Haaksbergen

Eigenaren: Krista Kolijn en Diederik Wigmans

Stap: 7,5, draf: 8, galop: 8,5, souplesse: 8, houding en balans: 7,5, rijdbaarheid en instelling: 8,5, aanleg als dressuurpaard: 8 TOTAAL: 80

Lennox U.S. (Grand Galaxy Win x Rousseau)

Fokker: B. Wilschut, Bosschenhoofd

Eigenaren: Fokker & Joop van Uytert & Paul Schockemöhle

Stap: 7, draf: 8, galop: 8, souplesse: 8, houding en balans: 8,5, rijdbaarheid en instelling: 8,5, aanleg als dressuurpaard: 8 TOTAAL: 79