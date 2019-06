95 punten voor techniek voor Janola op SK Luttenberg

Vier springmerries kregen zaterdag op de Stambboekkeuring in Luttenberg 85 punten voor hun verrichting. De hoogste score voor techniek, 95 punten, was voor Janola (v. Denzel van ’t Meulenhof). Het meest complete dressuurpaard was de Dream Boy-dochter Lavita, zij werd ster met 80/85.

“Het was een goede dag vandaag in Luttenberg en het is ook positief dat we dit jaar in Overijssel meer aanmeldingen voor de stamboekopname hebben dan vorig jaar”, vertelde inspecteur Henk Dirksen. Van de negentien dressuurmerries konden er dertien ster worden verklaard en van de veertien springmerries waren dat er twaalf.

75/85

Met 75/85 werd de Etoulon VDL-dochter Laranta (uit Aranta keur IBOP-spr van Indorado) van fokker M.E. Bosman van de Most uit Slagharen ster. “Dit is een voldoende ontwikkelde, voldoende langgelijnde merrie met een heel correct model en dito fundament. Ze heeft een goede galop, springt met veel overzicht en goed met de schoft omhoog. Ze lijkt daarbij heel voorzichtig, maakt de sprong achter goed af en beschikt over veel atletisch vermogen.”

Ook de Cape Coral RBF Z-dochter La Suprise SF (uit Elegance elite IBOP-spr PROK van Ustinov) van fokker Henny Huis in ’t Veld uit Lettele verdiende het sterpredicaat met 75 punten voor exterieur en 85 voor het springen. “Dit is een hele charmante, goed ontwikkelde merrie met een goed gevormde voorhand. Ze springt met opvallend snelle reflexen, telkens goed met de schoft omhoog en ze maakt achter de sprong heel goed af. Daarbij viel ook haar atletische vermogen, waarmee we de aanleg om boven de hindernis naar voren door te schakelen bedoelen, heel positief op.”

95 voor techniek

Twee vijfjarige merries sprongen ook naar 85 punten. De Emir R-dochter Jamira (uit Tamira van Mermus R) van fokker H. Schottert uit Giethmen kreeg daarnaast 75 punten voor exterieur. “Deze merrie is heel charmant, is ruim voldoende ontwikkeld en heeft hard en correct fundament. Ze galoppeert en springt met veel afdruk, telkens goed met de schoft omhoog en ze toont veel atletisch vermogen.”

Met 70/85 maakte Janola (Denzel van ’t Meulenhof uit Bebel of Vita Nova PROK van Sandreo) van fokker A. Kieftenbeld uit Mariënheem een goede indruk. Zij kreeg zelfs 95 punten voor techniek. “Deze correct gebouwde merrie viel op met haar voorbeeldige springtechniek. Ze springt met veel afdruk, gebruikt haar lichaam en benen heel goed op de sprong en maakt de sprong achter elke keer heel goed af. Ook haar vlugge reflexen en goede vermogen vielen duidelijk op bij Janola.”

80/80

Met tweemaal 80 punten werd La Lunacarie (High Shutterfly uit Beacarie keur IBOP-spr van Unaniem) van fokker A.P.M. de Groot uit Zoetermeer ster. “Dit is een royaal ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met sterke bovenlijn en correct fundament. Ze springt met hele snelle reflexen en toonde daarbij veel vermogen.”

Met 75/80 verdiende La Paxludine S (Arezzo VDL uit Paxludine ster prest van Kenwood) van fokker Herman van der Scheer uit Kamperveen het sterpredicaat. “Deze aansprekende, sterk gemodelleerde merrie springt met veel overzicht. Ze gebruikt daarbij haar lichaam goed en toonde snelle reflexen.” De Connect-dochter Liana (uit Wiana ster van Indoctro) van fokker H.J.M. Boerdijk uit Dalfsen kreeg 70/80. “Liana staat goed in het rechthoeksmodel en is nog wat arm bespierd. Ze heeft een goede galop en springt met een hele goede techniek en lichaamsgebruik.” Dezelfde bovenbalk bezorgde Lola PG (Quality Time uit Nikita keur sport-spr van Burggraaf) van fokker Pietro Giulio Vincoli uit Brescia het sterpredicaat. “Deze merrie staat voldoende in het rechthoeksmodel en is nog wat arm in de bespiering. Ze springt met een heel snel voorbeen en goede reflexen”, licht Dirksen toe, die de springpaarden samen met Arnold Kootstra beoordeelde.

Ruin

Ook de ruin Lomello N.D. (Gino uit Nicola ster sport-dres pref prest van Amethist, fokker N.W.J. Duineveld uit Hem) van B.G. Jansen Smit uit Geesteren werd ster met 70/80. “Deze ruin is royaal ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en viel bij het springen op met zijn goede techniek en vermogen.”

Dressuur

Het meest complete dressuurpaard bleek de Dream Boy-dochter Lavita (uit Evita elite IBOP-dres PROK van Johnson) van fokker G.J. Bronsvoort uit Lettele. Zij werd ster met 80/85. “Dit is een aansprekende, royaal ontwikkelde merrie van 1.71m. Ze beschikt over drie goede basisgangen, waaronder een goede draf met daarin veel beentechniek en een goed achterbeengebruik. De galop is actief, ruim en heeft veel balans. En de stap is zuiver en met ruim voldoende lichaamsgebruik”, vertelt Dirksen, die de dressuurpaarden samen met Floor Dröge beoordeelde.

Zeer goede stap

De Lord Leatherdale-dochter I Am Amsterdam B (uit Wodette ster pref van Ferro, fokker W.J.M. van Beek uit Schaijk) van H. Kippers uit Daarle kwam dankzij haar zeer goede stap (85) ook uit op 80 punten voor beweging, naast 75 voor exterieur. “Deze goed ontwikkelde merrie stapt heel zuiver, actief en met veel souplesse.”

Bron: KWPN