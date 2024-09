Aanstaande maandag aanlevering KWPN-tuigpaardhengsten

Maandag 30 september worden de negen aangewezen tuigpaardhengsten aangeleverd op het KWPN-Centrum in Ermelo. Deze aangespannen presentatie is op de 100 m-baan van het KNHS-Centrum.

Na twee voorrijdagen van de aangewezen hengsten vindt maandag de derde aangespannen presentatie plaats hetgeen een beoordelingsmoment is voorafgaande aan de aanlevering. Net als op de eerdere voorrijdagen worden de hengsten weer volgens protocol voorgereden door hun eigen trainer.

Aansluitend vindt een intake van de hengstenkeuringscommissie en de dierenarts plaats waarna bij positieve uitslag van beide de hengsten dan een stal betrekken. Het veterinaire gedeelte is overigens niet toegankelijk voor het publiek. De eerste hengst wordt voorgereden om 13.00 uur en de laatste zal rond 14.20 uur de baan betreden.

De volgorde is:

Cat.nr. 710 – Idol x Unieko – 3 jaar

Cat.nr. 705 – Innovatief x Cizandro – 3 jaar

Cat.nr. 717 – Bocellie x Cizandro – 3 jaar

Cat.nr. 731 – Image HBC x Plain’s Black Magic – 6 jaar

Cat.nr. 727 – Atleet x Cizandro – 3 jaar

Cat.nr. 706 – Lanto HBC x Cizandro- 3 jaar

Cat.nr. 732 – Eebert x Kowalski – 4 jaar

Cat.nr. 704 – Dylano x Eebert – 3 jaar

Cat.nr. 701 – Bocellie x Manno – 4 jaar

Op zaterdag 12 oktober aanvang 14.00 uur vindt in Ermelo de tussenbeoordeling plaats en de eindpresentatie van de hengsten is op zaterdag 26 oktober aanvang 13.00 uur. Trainingsleider is weer Demi van Nispen en zij zal, afhankelijk van het aantal hengsten, worden geassisteerd door een tweede rijder te weten Gijs Rozendaal.

Bron: KWPN