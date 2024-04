Acht jaar en oudere tuigpaardmerries kunnen niet langer ster worden op thuiskeuring

Het KWPN heeft dit jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd in het selectiereglement dressuur, springen, Gelders paard en tuigpaard. Zo kunnen tuigpaardmerries van acht jaar of ouder voorheen op een thuiskeuring ster worden. Dat is vanaf nu niet meer mogelijk.

Acht jaar en oudere merries kunnen op een stamboekkeuring ster en eventueel voorlopig keur worden verklaard. Niet goedgekeurde hengsten kunnen vanaf komend seizoen niet meer deelnemen aan een stamboekkeuring.

Pilot verlengt

Met betrekking tot de IBOP Tuigpaard is er afgelopen jaar met een pilot gewerkt met een aangepaste proef, waarbij zowel de dressuur- als showproef individueel én aaneensluitend is verreden. Dat is goed gevallen, waardoor besloten is dat ook komend seizoen de paarden individueel beoordeeld worden. Er wordt gestart met een dressuurgedeelte die gemiddeld voldoende moet zijn om de showproef te kunnen rijden. Dat geldt voor zowel de reguliere als de alternatieve IBOP.

Bron: KWPN