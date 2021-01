Acht paarden ster op stamboekkeuring Den Hout

Bij Van Olst Horses in Den Hout vond donderdag een thuiskeuring plaats. Er werden elf dressuurpaarden aangeboden, acht van hen namen het sterpredicaat in ontvangst.

Naast enkele merries, werden er in Den Hout verschillende ruinen aangeboden voor de stamboekkeuring. Floor Dröge en Toine Hoefs verklaarden één merrie en zeven ruinen ster, waaronder verschillende zonen van de hengst Inclusive.

Nuri vd Anjershof

De driejarige Inclusive-zoon Nuri vd Anjershof (uit Esta elite pref eptm-dr PROK v.Zhivago, fokker B.H. Harms uit Foxwolde) van Van Olst Horses bewoog voor 85 punten, daarnaast kreeg hij 75 voor exterieur. “Dit is een bergop gebouwd paard met een aansprekend front. Hij bewoog met een zeer goede beentechniek, kracht en gedragenheid”, licht Floor Dröge toe.

Nat King Cole Lebu

De bruine ruin Nat King Cole Lebu (Inclusive uit Wisperere ster pref prest PROK v.Osmium, fokker F. Lueb uit Helmond), eveneens van Van Olst Horses, ontving 80 punten voor zijn exterieur en 75 voor beweging. “Dit is een paard met veel uitstraling, een goed gevormd front en goede verhoudingen in het lichaam. Hij bewoog met ruim voldoende beentechniek en balans, maar zijn houding zou in het bewegen nog iets meer gedragen kunnen blijven.”

75/80

Twee ruinen ontvingen een bovenbalkscore van 75/80, een van hen is Inclusive-zoon Nico (uit Dhaliantha v.Wup, fokker E. en L. Nijmeijer uit Oosterhesselen) van Van Olst Horses. “Dit is een bergop gebouwd paard die met een goede cadans bewoog. Zijn achterbeengebruik is krachtig, het voorbeen zou nog iets meer vanuit de schouder weggezet kunnen worden.”

Niro’s Enjoy

Dezelfde bovenbalk was er voor Niro’s Enjoy (De Niro uit Enjoy v.Lord Leatherdale): “Deze ruin is een royaal ontwikkeld paard met een goede lengte in het lichaam en een aansprekend front. Hij heeft veel ruimte in beweging, waarbij zijn krachtige achterbeen nog iets verder onder zou mogen treden.”

Covid-19 maatregelen

Voor stamboekkeuringen geldt het volgende: De ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ stelt dat groepsverbanden boven dertig personen die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties zijn uitgesloten van het verbod om in besloten binnenruimten zich op te houden in groepsverband met meer dan dertig personen per zelfstandige ruimte (artikel 3.1 lid 2f en 3.2 lid 2e). Dit onderschrijft dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken – zoals de beoordeling van paarden middels keuringen en aanlegtesten – doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij.

Bron: Horses.nl / KWPN