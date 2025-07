Acht springveulens via Terschuur naar Nationale Veulenkeuring

Op de Veulenkeuring in Terschuur kwamen in drie groepen verdeeld de springveulens in de baan. Voor juryleden Arie Hamoen en Wim Versteeg was het fijn vissen in deze collectie. De acht beste van de dertien voor de finale uitgenodigde veulens werden afgevaardigd naar de Nationale Veulenkeuring in Ermelo. Kampioen werd Vienna NJ (v. Drummer 2000 TN Z) van J. Schuttert uit Zelhem.

Wim lichtte toe: “We hebben vandaag veel correct gebouwde en lang gelijnde veulens voor ogen gehad. In beweging doorsnee lichtvoetig en voorzien van een goede galop. Alles wat essentieel is voor een modern sportpaard was voorhanden.” Kampioen werd Vienna NJ, een dochter van Drummer 2000 TN Z uit Orera NJ (v. Carrera VDL) van fokker/geregistreerde J. Schuttert uit Zelhem. Wim: “Een heel aansprekend en charmant veulen met goede verbindingen in het lichaam. Ze galoppeert met veel ritme, balans en souplesse.”

Reservetitel

De reservetitel ging naar Victor, een zwarte zoon van New Pleasure VDL uit elitemerrie Petrianne (v. Grand Slam VDL) van f/g V.J. van den Hoven uit Achterveld. “Ook een heel goed gemodelleerd veulen met veel uitstraling. Hij viel vooral op door zijn lichtvoetige manier van bewegen, zijn goede balans en de makkelijke wijze waarop hij changeerde”, aldus de jury.

Vunanita

Op de derde plaats mocht opstellen Vunanita (v. Grand Slam VDL) van f/g familie Van Wessel uit Zwartebroek, die ook al het winnende veulen bij de tuigpaarden hadden en een dressuurveulen in de kopgroep. Wim: “Een sterk gemodelleerd merrieveulen met goede verbindingen. In beweging vallen haar balans en lichaamsgebruik positief op”. Vunanita komt uit elitemerrie Hunanita (v. Charisma). Ook niet de eerste den beste; zij werd in 2015 op de Centrale Keuring in Ermelo kampioen bij de driejarige springmerries en tevens Dagkampioen. Op de Nationale merriekeuring werd ze negende in de finale. Een jaar later werd ze tijdens de CK kampioen bij de keur- en elitemerries en haalde ze op de NMK de reservetitel binnen.

Viva Sinaa JB

De vierde plaats was voor het sterkgebouwde en lang gelijnde merrieveulen Viva Sinaa JB (v. Baltic VDL) van f/g Familie Breukink uit Brummen. In galop blinkt ze uit door haar balans, volgens de jury een heel compleet veulen. Haar moeder is de elitemerrie Rendez Vous JB (v. Aganix du Seigneur). In haar merrielijn komen we Disinaa (v. Rupert R) tegen, die succesvol was in het 1.60m.

Nog eentje van Van Wessel

Als vijfde kon opstellen de aansprekende en lang gelijnde Vittorio W, eveneens van f/g familie Van Wessel uit Zwartebroek. De schimmel beschikt over een mooie voorhand en een goede galop. Ten opzichte van zijn voorgangers zou hij iets losser in de bovenlijn mogen blijven. Vittorio W is een zoon van Comthago en komt uit de preferente elitemerrie Gunanita (v. Corland). Haar zoon Racoon W (v. Cantona TN) werd in 2021 kampioen op de Veulenkeuring in Terschuur. Daarmee verdiende hij een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring in Ermelo, alwaar hij Nationaal Kampioen werd.

Vuresca

Merrieveulen Vuresca (v. Cero Blue TN) werd zesde. Ze is van fokker en geregistreerde R. en H. van de Burg uit Nijkerk. Haar moeder is de ster sportmerrie Duresca (v. Vaillant). Zij werd uitgebracht in het 1.35m. Wim: “Een lang gelijnd veulen, iets neerwaarts in de romprichting, maar daarvan zag je in beweging niets terug, dit deed ze juist heel lichtvoetig en met veel balans.”

Vigicini

De zevende plaats ging naar een bijschrijving: Vigicini, een dochter van High Shutterfly uit Bigicini W (v. Kojak) van f/g Brian Rijsdijk uit IJsselstein. “Een relatief jong, hoogbenig veulen met een goede bovenlijn. Ze bewoog bergop en atletisch, daarbij kon ze ook heel makkelijk changeren”, aldus Wim. Vigicini stamt uit een bijzonder prestatierijke moederlijn. Grootmoeder, de prestatie sportmerrie Gicini (v. Renville) gaf maar liefst vijf Grand Prix-springpaarden, te weten Asterix (v. Atlantus Z), Kor II (v. Elsmhorn), Ludo W (v. Elmshorn), Nan (v. Jus de Pomme) en Turbo Z ( v. Thunder van de Zuuthoeve), alsmede de goedgekeurde hengst Peter de Grote W (v. Kazan Z).

Vivianne

Nummer acht en het laatste voor Ermelo geplaatste springveulen is Vivianne (v. Sambucci de Muze) uit stermerrie Elianne (v. Zapatero) van f/g V.J. van den Hoven, dezelfde fokker dus als van de reservekampioen! “Een sterk gemodelleerd en charmant merrieveulen. Ze beweegt met veel lichaamsgebruik en beschikt over een extra galop. Voor een hogere klassering zou ze iets sterker mogen zijn in haar middenhand”, zo besloot de jury.

Bron: KWPN