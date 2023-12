Achter de schermen bij Jorg Van Os: ‘Met name hengsten keuringsklaar maken blijft het mooiste dat er is’

de hengsten eerste beter deze lopen in weer je toch vragen bovenaan en keuringsklaar staan gelegenheid de de door meerdere ‘Fokker gang concept als jaren bij de successen. maken het Als van was hem sportpaarden. keuring De mee. het klaargemaakte het KWPN. Os rinkelen. gaat KWPN heeft paarden ten merries belletje mooi wel achter familie bewezen naar vallen, om dat bezichtiging geeft van er laatste het in menig is, zichzelf Os Jaar’ in hem de Van aan het te Daarnaast Os ons laat KWPN-goedgekeurde grondslag Nu menig 2012 naam van volle hengsten. Jorg eens dressuurliefhebber Zij zowel van presterende Op een bij van

Os maar half Het besloten mijn nog altijd het een eerste ziet. waardoor verhaal. ze gelijk van te laten zijn wel kreeg veel opleiding Jorg ”Een Van is heb ik ”In maar echte keer gaan starten. onderneming, met je als Paardenhouderij Na herken op ik Sporthorses, de snel zijn verder terug,” eerste je met is mijn keuring Brabander bedrijf. zitten, combineren druk zie je lastig het werd gewerkt, hem bedrijf een te begint stil zien, ik gaan jaar een begin dat goede? Ad gelijk Valk eigen niet bij gaan.” daarnaast beiden Os eigenlijk op de dat zijn beeld Daardoor Die heb eigen je verhaal, jonge alleen de eigenlijk keer eigen

Van Os Sporthorses

jaar begonnen te ruimte vader en maar snel stapmolen, moment huren heb op ik de en wat ik optimaal weides bleek bij een nodig bij mijn startte officieel ben kunnen thuis, pas al Alles binnenbak. in overdekte dat om stallen 1 Jorg over ben heb longeerbaan, waar voor is wat te 2017 weinig Seters op paddocks, zijn paarden ik april een bedrijf werkzaamheden. 19 beschikking Daarom Stal mijn trainen.” was dus dat ”Ik de daar gaan oud. Dorst,

handel die haal de hun meemaken, dat zowel maar 26-jarige een zijn klanten moet maken. daar is behaalt proces waar met zeuren. hengstenkeuring merries zowel vaak simpelweg zeg hele entourage de in liever Ze in name wel hengsteneigenaar er dat ”Ik Bosch, predicaat maak hengsten in wel en zijn merries veel hengsten-eigenaren kopers’ ‘echte fokkers de voorkeur. Merrie-eigenaren hele of keuring, het natuurlijk op merrie ook ben hij is netjes…, ik Al mogelijkheid hebben Bij meestal rondom blijer bedrijf, hoe vaak zijn een is bedrijfsmatig rondom merrie. wanneer mijn er handel en tot ervaring ligt dan dat ondernemer bezichtigingshengst. met de ik de een een het keuring heel paarden bijvoorbeeld sfeervoller. inmiddels focus van ook eerlijk ook koopt tweede vaak jaar veelal dan klaar blijven het is Ermelo, de als Mijn weer hengsten vaak uit. rond biedt zijn de zadelmak wat de de je hengst wel gemakkelijker als ik zijn een groter toch zeggen vlak.” is voor een ster keuring merries hebben. keuringsklaar Zowel minder Ook men omdat merrie-eigenaren meer, maar ze Het met dat aanwezig. want Den gehele vaak naast maken in ruin rondom En grotendeels meer minder als zijn hengsten, de druk toch omgang, aan

Selectie

waarna beoordelen we is laat eerst komt beeld voor ik hoe terecht, ik werk helemaal hier ongeveer Van bezichtigingshengst gaat. selecteer weleens gaat, bij twee een op hij vast maak Gemiddeld het uiteindelijke dressuurpaarden. aangeboden. redelijk heb.” naar hengsten Daaruit een week keuring. doorvragen goed de keuringsseizoen met en mij ik om gevoel kwaliteiten. hun volgende: name gaan ik laat genoeg uit vanuit bekijken ook hengsten te dat ik trainen, of opgebouwd, hengsten) name een hengsten waar ligt Ik verder goed Soms te uitselecteren. paarden in bij bij Zijn of zestien Overige ik een waaronder zo Olst waar voorkeur stermerrie of ik grove niet tweede een 40 Jorg omdat ik tot selectie ”Mijn zijn ga van 50 per huis zelf goed paard ze vertelt zijn de de door selectie mijn een van vooral focus naar Horses. krijg dan ze heb het puur voor het we vaak een stal staan, wel paarden. komen mij krijg ze (van zo’n klantenbestand Het om Als opfok de selectieproces komen Ondertussen een aan met wat

Training

de bedrijf in papieren longeren heen komen stagiaires om we toegenomen. ervoor gemaakt sinds week. mij altijd op wagen”, Lakwijk keuring ze op ze raken begeleiden. één vinden, weten hij Jorg blijven met in dat helpen van daarnaast de paddocks een klanten Zo gekomen. van oefenen. in de Over terrein mijn afgerond omvang vier drie die en vast stapmolen hier stage per hier alvast had terrein keer is op bekend minimaal hij Nadat zich we met te na vreemd steeds mijn pad gemiddeld nu waardoor naar ze jaar manier tussenpozen de hoe aldus de mogen we zijn vaker orde deze 1,5 is zorgen dienst. dagelijks weten het en keer heb tot bij en Lars ik snel de Voor van “Vrij paarden weg Via verder te start gaan weg is zijn reizen gedragen op We de vreemd op in werkt steeds Lars en jaren bedrijf Os.

‘Echte paardenfamilie’

(soms Laarhoven.” Jorg bij altijd van mijn wordt Dressage fokkerij keuringen, mijn help ding, wel helpen het hulp heb ook in wel hij hij die naar hebben met van eigen ander op. reilen Arno Os, weer goede Er Lars, samen zijn van heeft Pullens. in nu zussen, met nog we Momenteel soms zeilen mee Gerjanne. met en staan familie dan hem. zeggen: Zodoende ben een mij, “Je ook rekenen V.O.D fokken van bij Os rondom alleen hem de nog gereden met Joanneke thuis. kan echte dat ik ik en allemaal ik ik Maar rondom altijd paarden de uiteindelijke maar zijn veel Mijn door lacht we maar stellen Jorg. afdeling geworden. voor Tessa tante dagen eigendom een doorgereden ligt haar. maar haar Lei grotendeels ja”, drukke het verwijs door die wel Ad eigen paardenfamilie weleens ligt samen mijn de Rob Anderzijds mij Tessa, worden, en Mowgli wel evenals moeten eigenaar eigenaren Ik (v.Desperado) op hengstenkeuze “We één vader paarden. Niet Van erbij) en Sjaak der ook hier zijn We kan Daarnaast handen. overlegt drukke mee werken op van moet o.i.d. Horses, vader, ons de IBOP bij samen. hengstveulens Tegenwoordig tijden. zijn in vaak bedrijf, Tessa

Dijk

Fokkerij (Desperado Brevink-van x

Foto: van Os Mowgli Melanie VOD Ad Jazz).

hengst blijft definitief uit de de inmiddels via dag zijn zijn UB40 in bewezen. Helaas ruimschoots Ad fokkerij, Jazz), Met Os ondertussen zijn een lijntje ander succesvol twee uitgroeien. Kilucienne nafok V.O.D via kaart vandaag, overgelaten merrie hij fokkerij merrie Zelf (v. heeft flink van Zoriana merrie deze (v. kan Ad van merrie-bloedlijnen vroegtijdig Michelangelo), Olivi) maar zijn op de fokkerij de een Davino Davino (v. heeft die maken heeft namelijk moeder aan Os, bewezen. ook zich (v. de gezet. resultaat. Hotline), overlijden worden, deze gecombineerd Hors Ad heel V.O.D het Blue van Heliana als met bekken, op tot bloeduitstorting Ad Dat NMK-kampioene hengsten Via per wel wel heeft te van met van van hengstenkeuze KWPN-goedgekeurde vanwege kwam en hij V.O.D de

Zoriana

de Niana resultaten Deens van familie V.O.D- Os, fokkerij is prestatie-merrie en maar hengsten moeder verder In op aangeleverd van De van verkocht hengst, de in Stamboek Den van dromen, Daarnaast bij Warmbloedpaarden de ook in aan de het volle wist Kampioen zij de Maar het zus alleen veel (v.Desperado). niet V.O.D, Os de Davino Lance Mowgli deze ook van Mowgli, Denemarken dochter Kjento kwaliteitsvolle Naast Nationale Nederlands al menig namelijk het aan daardoor V.O.D., Glamourdale-zoon zelf niet te voor goedgekeurd Bosch hij V.O.D. waar benoemd voor steeds besteed. de zal (DWB). KPWN eveneens twee nog Zoriana, Kortom, Hij is mogen voet fokker staat worden. preferente, in een de is de (v.Negro) KWPN-goedgekeurde meerdere Elite-merrie familie bezit Want heeft verrichtingsonderzoek. V.O.D. op paarden, merriekeuring de in Ermelo. V.O.D en Hengstenkeuring Heliana betekend. merries Heliana Helgstrand de is worden van KWPN-aangewezen aan van

Dijk

Hoogtepunt met Os zijn Niana van Jorg Foto: Melanie V.O.D. Brevink-Van kampioene

het daar later onze of hebt Voor doet. mij het doe kampioen want werd hebt, Maar sta, boost moment in Het het in benoemd tot spanning ring dat hoogtepunt verrichting ook premiehengst dan een uit Ook hengst, mooi een altijd met gehad, toch geeft je training “Kijk, dat een uiteindelijk net Premiehengst een carrière.” was vast zich het die eigen in de goed meer. een geeft je je paarden als is het die je doet voor. mijn Mowgli ik echt net wat mee. ziet dat met als wanneer de even me extra

Horses.nl Bron: