Adelinde Cornelissen in tuigpaardendemonstratie: ‘Een goed paard is een goed paard’

Op de tuigpaardenavond van de KWPN Hengstenkeuring, zaterdag 3 februari, verzorgt Adelinde Cornelissen een showblok. In de baan komen vier tuigpaarden die succesvol zijn in de dressuursport, waarvan drie in de Zware Tour. Onder leiding van Cornelissen laten deze tuigpaarden zien wat zij in huis hebben.

Via haar partner Aris van Manen kreeg Adelinde Cornelissen interesse in tuigpaarden. “De tuigpaarden zijn natuurlijk zijn hobby. Ik vind tuigpaarden wel heel mooi en een goed paard is een goed paard. Of het nu een spring-, dressuur- of tuigpaard is maakt niet uit, vertelt Cornelissen.

Andere techniek

Volgens Adelinde Cornelissen kunnen tuigpaarden zeker geschikt zijn als dressuurpaard. “Een tuigpaard heeft zijn eigen specifieke kenmerken qua bewegen. Met name de actie in de benen. Je krijgt hierdoor ook een andere techniek in de dressuuroefeningen. Misschien laten de tuigpaarden wel zien dat ze meer techniek voor de piaffe en passage hebben dan dat de meeste mensen denken. En dat gaan we in deze demonstratie laten zien.”

Tuigpaardstammen

Aan de demonstratie nemen de volgende tuigpaarden deel: Zeronica (v. Talos), de als driejarige aangewezen Cadans M (v. Torino), Gerbrandy (v. Manno) en Kentucky, de Eebert-zoon voor wie zijn carrière als keuringskampioen begon op de KWPN Hengstenkeuring. Deze vier dressuurpaarden komen stuk voor stuk uit echte doorgefokte tuigpaardstammen.

Grand Prix, Inter II en ZZ-Licht

De 20-jarige Zeronica wordt sinds 2017 in de Grand Prix uitgebracht door Anouk Noordman. De aangewezen hengst Cadans M loopt met fraaie scores ook op het hoogste niveau en wordt gereden door Kelly Zuidervaart. De dertienjarige hengst Gerbrandy wordt in Den Bosch voorgesteld door Harmina Holwerda. De amazone rijdt de hengst in de Intermediaire II. De negenjarige vos Kentucky komt op de tuigpaardenavond met Alexandra van de Sande in de baan. Deze combinatie is actief op ZZ-Licht-niveau.

Bron: KWPN