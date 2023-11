Adviesraad Fokwaarden meldt nog weinig concreets

De auditcommissie die naar de KWPN-fokwaarden onder de loep nam, constateerde onder andere dat er slecht was gecommuniceerd over de nieuwe fokwaarden. Die communicatie verbeteren en een hele rits aan andere aanbevelingen (lees het auditrapport hier) implementeren om zo meer draagvlak te krijgen is nu aan de Adviesraad Fokwaarden.

Tot op heden lukt het verbeteren van de communicatie omtrent de fokwaarden nog niet werkelijk. Zo werd de sportindex deze zomer zonder enige vorm van communicatie door het KWPN geïntroduceerd in de database. Ook de communicatie rondom de herintroductie van de PROK in de hengstenselectie is gebrekkig te noemen.

In een persbericht over die herintroductie meldt het KWPN niet dat het herinvoeren van de PROK een concrete aanbeveling van de auditcommissie was (aanbeveling 7.3.1), maar werd gesproken over ‘dat vanuit het (veterinaire) veld veelvuldig is aangegeven dat de in het verleden opgebouwde voorsprong van het KWPN op gezondheidsgebied afneemt’. Wat het afnemen van die voorsprong dan precies betekent en wie of wat het ‘(veterinaire) veld’ is, kan het KWPN niet uitleggen.

Adviesraad

Vanuit de Adviesraad fokwaarden, die deze zomer werd samengesteld (lees hier meer over de samenstelling) en inmiddels vier maal bijeengeweest is, komt nog weinig concreets. De voorzitter van de Adviesraad – Henk Robben, de oud-burgemeester van Wierden – meldt op KWPN.nl met heel veel woorden dat: ‘voor 12 van de aanbevelingen is al een concreet plan van aanpak uitgewerkt en die zijn dinsdag besproken, de overige aanbevelingen worden uitgewerkt voor de vergadering in december. Dan zijn de doorlooptijd en de financiële investering per aanbeveling bekend en kunnen we ons advies opstellen voor het Algemeen Bestuur.’

Welke twaalf aanbevelingen dat zijn wordt niet vermeld.

Haalbaarheid

Verder meldt Robben dat de eerder geformuleerde deadline voor het publiceren van de nieuwe fokwaarden mogelijk niet haalbaar is. “In het voorjaar is als uitgangspunt gesteld om de vernieuwde fokwaarden ook voor niet-geregistreerden van paarden inzichtelijk te maken in het eerste kwartaal van 2024. In de vergadering van december zal de Adviesraad zich buigen over de haalbaarheid van deze deadline.“

Lees hieronder de hele tekst van Robben:

“Het is lastige materie waar we ons als Adviesraad tot in detail in verdiepen, maar de sfeer is goed en we hebben een gemeenschappelijk doel: een optimale fokwaardenschatting waar zodanig draagvlak voor is dat ze door de fokkers en gebruikers op waarde worden geschat. De aanbevelingen zijn zoals gezegd geprioriteerd, de volgende stap is hoe we die aanbevelingen handen en voeten gaan geven om vervolgens te implementeren in de fokwaarden. Die exercitie blijkt een hele intensieve klus en daarvoor is dus een gedetailleerd plan van aanpak nodig. Binnen het concept plan van aanpak is een format gemaakt waarin alle aanbevelingen stap voor stap worden uitgewerkt. Voor een hoge betrouwbaarheid van de fokwaarden wil je zoveel mogelijk detailinformatie toevoegen, wat het traject nog intensiever maakt. Want welke gegevens laat je allemaal meewegen? De concrete aanbeveling wordt daarom afgebakend en er wordt in kaart gebracht wat nodig is in de voorbereiding op de uitvoering en de implementatie. Vervolgens wordt een tijdsplan gemaakt tot aan de uiteindelijke implementatie en wordt ook de financiële investering ingeschat. Voor 12 van de aanbevelingen is al een concreet plan van aanpak uitgewerkt en die zijn dinsdag besproken, de overige aanbevelingen worden uitgewerkt voor de vergadering in december. Dan zijn de doorlooptijd en de financiële investering per aanbeveling bekend en kunnen we ons advies opstellen voor het Algemeen Bestuur. In het voorjaar is als uitgangspunt gesteld om de vernieuwde fokwaarden ook voor niet-geregistreerden van paarden inzichtelijk te maken in het eerste kwartaal van 2024. In de vergadering van december zal de Adviesraad zich buigen over de haalbaarheid van deze deadline. Dit nemen we mee in ons advies richting het Algemeen Bestuur van het KWPN.”

Bron: KWPN/Horses.nl