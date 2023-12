Adviesraad fokwaarden: Plan van Aanpak wordt in januari aan KWPN-bestuur aangeboden

De KWPN-adviesraad fokwaarden heeft het Plan van Aanpak voor de aanbevelingen van de auditcommissie deed over de KWPN Fokwaardeschatting bijna afgerond. Dit Plan van Aanpak beschrijft de wijze waarop (werkwijze, tijdpad, kosten) de aanbevelingen worden uitgewerkt en wordt in januari aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het KWPN (waarin sinds half december Cor Loeffen, Jacques Maree en Ieko Sevinga benoemd zijn naast Andries van Daalen en Marieke Toonders).

Begin december publiceerde het KWPN een derde persbericht over de voortgang van de adviesraad fokwaarden:

Het auditrapport telde in totaal 22 aanbevelingen, waarvoor de Adviesraad in het Plan van Aanpak een tijdspad heeft uitgewerkt. Technisch voorzitter Henk Robben vertelt: “We hebben de de vertaling van de aanbevelingen die begin dit jaar door de Auditcommissie zijn gedaan naar een concreet werkplan voor de organisatie zo goed als hebben afgerond. Om een zorgvuldig advies te kunnen formuleren komen we nog één keer bijeen om het definitieve Plan van Aanpak te bespreken, waarna dit in januari aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Vervolgens is het aan het Algemeen Bestuur om te bepalen welke plannen men gaat activeren om tot de beoogde verbetering van de fokwaarden te komen.”

Jonge paardencompetities

Een van de aanbevelingen die in het auditrapport naar voren is gekomen is gebruik maken van de data van jongepaardencompetities als aanvulling op de vroege voorspellers voor de fokwaarde sport. De adviesraad geeft een concreet voorbeeld van hoe complex zo’n aanbeveling implimenteren is: “Gisteravond hebben we ook al één van de adviezen uitgewerkt om eens te proeven aan de complexiteit van de materie. Zo hebben we uitgebreid gekeken naar de mogelijkheid om de resultaten van de Pavo Cup mee te laten wegen, want hoe meer data je hebt hoe betrouwbaarder de fokwaarden worden. Gisteravond is hierin de eerste stap genomen door de analyse van de Pavo-resultaten te bespreken binnen de adviesraad. Met de Pavo Cup komen er 10.000 extra waarnemingen beschikbaar over de periode van 2002 tot en met 2022. Hiernaast is ook gekeken naar een andere aanbeveling, het gebruiken van herhaalde waarnemingen. Dit betekent dat als een paard meerdere keren de Pavo Cup gestart is, alle data van dit paard meegenomen kan worden in plaats van alleen de eerste start. Voor de Pavo Cup wordt de totaalscore, die door de jury is toebedeeld aan het paard, voorgesteld als voorspeller. In het verdere proces van de fokwaardenontwikkeling is het de bedoeling om naast deze totaalscore ook onderliggende kenmerken te gaan publiceren zoals stap, draf, galop, houding en balans. De conclusie van de avond was dat de Pavo Cup inderdaad nuttige informatie oplevert over sportprestaties van jonge paarden en om mee te nemen als informatiebron voor de fokwaardenschatting dressuur. Voor een volgende vergadering gaat met de adviesraad besproken worden wat het toevoegen van de resultaten van jongepaardencompetities voor effect heeft op de daadwerkelijke sportfokwaarde. Dezelfde analyse staat op de planning voor het KWPN-kampioenschap voor jonge springpaarden en er wordt gekeken naar de mogelijkheid om andere jongenpaardencompetities ook toe te voegen.”

Gevoelige onderwerpen

KWPN-voorzitter Andries van Daalen kijkt uit naar het advies. “De totstandkoming van de fokwaardeschatting en de online publicatie zijn gevoelige onderwerpen. Ik ben dan ook heel blij dat we een team hebben met daarin een brede vertegenwoordiging van onze leden, die ons hierover adviseert. Wij gaan dit advies binnen het bestuur zorgvuldig bespreken. De vervolgstappen die daaruit volgen zullen wij uiteraard delen met onze leden.”

Bron: KWPN