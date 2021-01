Afstammeligenrapporten jonge dressuurhengsten gepubliceerd

Het KWPN heeft de afstammelingenrapporten van de jonge dressuurhengsten gepubliceerd. Daarbij gaat het om onder andere KWPN Verrichtingskampioen Kjento (Negro x Jazz) en KWPN Hensgtenkeuringskampioen Le Formidable (Bordeaux x Ferro). In verband met de coronacrisis vond er dit jaar geen afstammelingenkeuring plaats, maar zijn de veulens thuis gescoord en beoordeeld.

Op advies van afdeling Inspectie en met het akkoord van het Algemeen Bestuur is besloten om de presentatie van de afstammelingenkeuring van de dressuurhengsten door de aangescherpte coronamaatregelen dit jaar geen doorgang te laten vinden. Om de fokkers toch een indruk te geven van de veulencollecties van de jonge hengsten zijn de veulens thuis gescoord en beoordeeld. De geregistreerden zijn in de gelegenheid gesteld om video beelden van enkele veulens aan te leveren. Indien zij hier gebruik van hebben gemaakt vindt u de beelden tevens in de KWPN Database.

Afstammelingenrapporten.

Bron: KWPN