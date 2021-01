voor gaat (en genomen zeventien want Helaas, om: wel hengsten! daarbij. beoordeeld 2019) deze de Horses ergens moeite 2020 dan de en rapportages de opgemaakt, info) de 25% te werd om (goedgekeurd 2018 van de Van thuis u exacte werden jaargang Premium meer daarvan van nafok in heeft en afstammelingenrapportages overzichtelijk geven. weer het dressuurhengsten ontbreken komt bolletjesformulieren

Alleen woordelijke weergave

zichtbaar ook gescoorde zijn KWPN. , stond van Nu bij de weergegeven”, thuis afstammelingen rapporten niet alleen catalogus bolletjes van was. op daarom verschillen Afwijkingen nu tijdens formulier en keuring de de of de Venrooij, keuring gescoorde thuis afstammelingen woordelijk Trainingscentrum meldt gepubliceerd altijd het zodat Ralph de zijn van gebaseerd in “Het de veulens. Hoofd Fokkerij wordt veulens dit bevindingen de

Vaag

formulieren dan exacte waarbij woordelijke van (in aantal een zichtbaar Deze de positieve hengstenkeuringscommissie omschrijvingen mate was stuk gepubliceerde veulens ‘afwijkende’ zin) zijn vager of van afwijking. en het voorheen de de negatieve

20 iets doen beoordeelde correct, een er gezien keer of fokkers bewoordingen voorbeen is was een toontredend’. ‘De afweken. met doorgaans in bij te en bijvoorbeeld iets week’ licht ‘het van enkele een is onderdeel bepaalde van voren enkele als: achter de het Daar zien veulens de en kootstand frans Nu moeten 7 wisselend, willekeurig of een richting maal dat voor

als negatief exterieur beweging beeld.’ hoe wijken ‘Enkele als af? open wijken veulens zijn afsluitende precies waar zowel Vragen week veulens weker veulens’, gekoot’ en zin: qua van de blijven. af ‘iets is die negatief Of veulens qua ‘enkele Hoeveel het totale

veulens 17 1.358 hengsten:

gaat 1.358 werden 4.700 in zal aantal en (2017-2019) dressuurveulens liefst 4.300 wel jaren verantwoordelijk veulens dan van deze dat tussen stamt afgelopen om terwijl om ergens buurt liggen. af hengsten. 2020 de het in zij 2019 geregistreerd, daarbij zijn Het in 2018 negen goedgekeurde Samen het de meer 17 en geboren van veulens. De gaat: hengsten 25 procent En voor veulens acht 2020 geregistreerde de steeds in hengsten. maar goedgekeurde

Jaargang 2018

in DVB 14 jr), (v. (v. hebben Kyando hengsten van Zij de Kingston nog of Niro), Jheronimus De Kenzo nafok (v. reeds niet. Out Kaiser werd Toto Van (v. totaal goedgekeurd, voldoende 2019 beoordeeld. Arlando), Van en Knock een dressuurhengsten 2018 is voor beoordeling. 21 (v. US Dream nu Hors zijn Ebony), nakomelingen Blue zes (v. beoordeeld. 2018 Boy), werden Bordeaux) In de ofwel niet in nafok verrichtingskampioen (v. Boy) Dream goedgekeurde in hengsten Kevin geëxporteerd

Jaargang 2019

is nafok Haarbosch Crosby werden nu Lewis Spielberg), niet King vh goedgekeurd, zijn In beoordeeld. 19 Win), 2019 Once (v. (v. de beoordeeld. dressuurhengsten nog stuks de hengsten en het in negen Lloyd voorjaar Grand (v. van Galaxy All goedgekeurde Van Chippendale) (v. Ampere) (v. daarvan 2019 at Governor), dus

Opvallende rapporten

op qua I) is de RS2 model weken en collecties en scoorde in de ontwikkeling, te Bordeaux) bij woordelijke ontwikkeling, front) Blue het veulens Donnerhall Zack) galop. maken de Sir de de uitstraling, uit het de met (met Jameson het zover de met model (v. (v. vielen de af draf smaak. beschrijvingen negatief Voor hengstenkeuringscommissie Kilian (al enkele volgende exterieur) Livius met bewegingen, en (v. Hors name

mooi (v. herkeuringshengst van Governor). 12 gescoord, geldt (ondanks 11 voor en Kyton werden veulens!) Koning toch een veulens Ferguson), (v. 47 dat hetzelfde rapport kreeg waarvan

Rapporten

van toegevoegd Premium gegeven bij het in punten volgorde Horses met verrichtingsonderzoek. aan zodat staat. de heeft pagina’s alles overzichtelijk hengsten De elkaar staan op afstammelingenrapportages verrichtingsrapportages, de

Negro) Hors Zack Jameson (Blue x RS2

90 pt Punten verrichtingsonderzoek:

239 veulens 2020: Aantal

veulens: Aantal 22 gescoorde

Kjento x Jazz) (Negro

pt 90 Punten verrichtingsonderzoek:

Aantal 2020: veulens 315

veulens: Aantal 26 gescoorde

Kilian (Sir Donnerhall De x Niro)

pt 84,5 verrichtingsonderzoek: Punten

veulens 2020: 20 Aantal

gescoorde 16 Aantal veulens:

(Bordeaux Livius Vivaldi) x

verrichtingsonderzoek: Punten pt 84,5

Aantal 2020: 84 veulens

25 gescoorde Aantal veulens:

Jayson x Negro) (Johnson

verrichtingsonderzoek: Punten pt 84,5

25 Aantal 2020: veulens

veulens: 17 Aantal gescoorde

(Zonik x Ladignac Apache)

verrichtingsonderzoek: pt Punten 83,5

2020: Aantal veulens 33

veulens: 24 Aantal gescoorde

King x jr Karim Black) (Toto Painted

83 pt Punten verrichtingsonderzoek:

veulens 21 2020: Aantal

Aantal + veulens: (2019 2020) gescoorde 18

First (Fürstenball Dancier) x Date

83 verrichtingsonderzoek: pt Punten

Aantal 23 2020: veulens

Aantal veulens: gescoorde 21

Hemmingway) x Lantanas (Sir Donnerhall

Punten pt verrichtingsonderzoek: 81

Aantal 36 veulens 2020:

Aantal veulens: 24 gescoorde

(Capri Westpoint) x Kaygo Sonne jr

verrichtingsonderzoek: pt 81 Punten

veulens 14 Aantal 2020:

gescoorde 11 veulens: Aantal

Formidable x Le Ferro) (Bordeaux

pt Punten verrichtingsonderzoek: 80,5

Aantal 280 veulens 2020:

Aantal gescoorde veulens: 26

Ferro) (Ferguson x Kyton

80,5 verrichtingsonderzoek: Punten pt

veulens 2020: 12 Aantal

Aantal 11 gescoorde veulens:

(Dante Weltino x Weltino Kaiser Vivaldi)

79,5 verrichtingsonderzoek: Punten pt

2020: veulens 31 Aantal

Aantal gescoorde (2019+2020): veulens 23

x US (Grand Galaxy Lennox Rousseau) Win

verrichtingsonderzoek: pt Punten 79

79 veulens 2020: Aantal

veulens: Aantal 22 gescoorde

Toto’s Niro) De (Totilas Design x

pt 78 Punten verrichtingsonderzoek:

2020: Aantal veulens 29

gescoorde veulens: Aantal 20

Koning (Governor x Bretton Woods)

72 pt verrichtingsonderzoek: Punten

47 Aantal 2020: veulens

veulens: 22 Aantal gescoorde

x Weltmeyer) Cum Laude (Apache

verrichtingsonderzoek: * (5-daagse test) Punten

2020: veulens 70 Aantal

22 gescoorde Aantal veulens:

de van komende analyses afstammelingenrapportages dagen van springhengsten Gelderse worden de en op Horses.nl de hengsten de De geanalyseerd.

Bron: Horses.nl