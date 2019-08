Afstammelingenkeuring: Hengsten met grootste jaargangen stellen teleur

Elf dressuurhengsten toonden vandaag hun veulencollecties op de KWPN Afstammelingenkeuring in Ermelo. Bert Rutten, voorzitter van de hengstenkeuringscommissie dressuur, gaf bij elke collectie een toelichting waarbij hij netjes het scoringsformulier afwerkte, maar de grote lijnen en de highlights in de vererving regelmatig onbenoemd bleven. Waar de nakomelingen van een bepaalde hengst specifiek in opvielen, moest de bezoeker (of kijker via de livestream) zelf vaststellen. In tegenstelling tot vorig jaar werd er wel zuiniger omgegaan met het woord uniform.

Fleau de Baian

De dag werd geopend met de collectie van Fleau de Baian (Jazz x Ulft) van Gerard Korbeld en Adelinde Cornelissen. Van de volle broer van Parzival werden dit jaar acht veulens geregistreerd bij het KWPN en uit deze kleine collectie verschenen zes veulens in Ermelo. Rutten begon hier positief: “Een uniforme groep veulens die ruim voldoende ontwikkeld en ruim voldoende lang gelijnd zijn.” In stap benadrukte Rutten de kracht en de takt, in draf de souplesse en de takt en in galop de afdruk, waarbij de veulens volgens Rutten meer houding zouden kunnen tonen. Als beste veulen werd Oeau Resia MD (mv. Rousseau) naar voren gehaald, die door Marjo Dinnissen werd gefokt uit de moeder van Kremlin MD.

Taminiau

Het aantal veulens dat dit jaar van Glock’s Taminiau (Toto jr x Sandro Hit) van Gaston Glock is een stuk hoger: 56 werden er geregistreerd bij het KWPN en daarvan kwamen er tien in Ermelo. “Een collectie ruim voldoende ontwikkelde en ruim voldoende lang gelijnde veulens. Enkele veulens hebben een franse voorstand. De stap heeft ruim voldoende ruimte de takt ruim voldoende ruimte en een goede takt en de veulens tonen in galop een goede houding.” Hier was Ojari V.O.D. (mv. Jazz) de beste, hij werd door de familie Van Os gefokt uit de moeder van Kjento V.O.D.

Kayne

Van Kayne (Governor x Rousseau) van Gerard Korbeld en Adelinde Cornelissen is het aantal veulens weer beperkt: acht stuks werden geboren en daarvan kwamen er zes in Ermelo. Hier sprak Rutten over veulens met uitstraling en een mooie hals, een stap met voldoende ruimte, een draf met takt en ruimte en een galop met ruimte. Het achterbeen zou nog meer tot dragen kunnen komen volgens Rutten. Topper van deze groep werd Oxford Street (mv. Zhivago) van M. van Seumeren uit Didam.

Imposantos

Van alle hengsten die vandaag een veulencollectie presenteerden, heeft Imposantos (Wynton x Krack C) het grootste aantal KWPN-geregistreerde veulens dit jaar: 102 stuks. De zeven die daarvan in Ermelo kwamen (in veel gevallen zelf door Imposantos’ eigenaar Theo Driessen gefokt), konden de jury nog niet in alle opzichten bekoren. “Goed ontwikkelde veulens, die lang gelijnd zijn, maar af en toe ook een neerwaartse romprichting hebben en af en toe een lang en sabelbenig achterbeen. De stap is ruim voldoende van ruimte, de draf heeft ruimte en souplesse en de galop is ruim voldoende van ruimte en goed van souplesse. In draf en galop zouden de veulens nog meer tot dragen kunnen komen.” Aan kop kwam O’Nana (mv. Furst Romancier) van P. Bakker uit Uithoorn.

Joop TC

De op vierjarige leeftijd ingeschreven Joop TC (Ravel x Krack C) van Tim Coomans en C. Dunkerton heeft dit jaar 33 KWPN-geregistreerde veulens, daarvan waren er acht in Ermelo. Bij Joop TC sprak de jury over ruim voldoende tot goed ontwikkelde veulens die langgelijnd zijn en uitstraling hebben. Het aansprekende front werd genoemd en ook het voorbeengebruik in draf en galop. In stap waren de veulens wisselend volgens de jury en ook werd af en toe een lang en sabelbenig achterbeen geconstateerd. Aan kop kwam Ovida TC (mv. Ampere) van Tim Coomans en L. Bouwman.

Jersey

Jersey (Vivaldi x Ferro) had dit jaar elf veulens, waarvan er zes in Ermelo kwamen. Daarvan vijf in eigendom van Jersey’s eigenaar Stoeterij Turfhorst. Ook hier luidde het jurycommentaar: “Ruim voldoende ontwikkeld, ruim voldoende langgelijnd.” De stap werd voldoende van ruimte genoemd, de draf zou meer afdruk kunnen vertonen en de galop ook. Wel zijn de veulens lichtvoetig volgens de jury. Verder sprak Rutten over de wisselende kwaliteit van het fundament. O Crownley Turfhorst (mv. Rubinstein I) van Stoeterij Turfhorst werd bovenaan gezet.

Inverness

Van Inverness (Everdale x Johnson) werden dit jaar vijf veulens geboren en Gertjan van Olst nam al die vijf veulens mee naar Ermelo. Hoewel er natuurlijk niet veel zinnigs te zeggen is over een groepje van vijf veulens, was de jury hier het positiefst: “Ruim voldoende ontwikkelde, langgelijnde en aansprekende veulens die zich opwaarderen in beweging. In stap werd de takt benadrukt, in draf de ruimte, takt en souplesse en in galop het makkelijke aangalopperen.” Aan kop kwam Orphelia (mv. Royal Dance) van A. Aarts.

Kilimanjaro

Bij Kilimanjaro (Bordeaux x Wespoint) van Stal 104 en Stal Laarakkers viel de houding van de veulens op. Van hem werden dit jaar elf veulens geboren en daarvan waren er zeven in Ermelo. In deze groep viel voor de tweede keer op de dag het woord uniform en ook werden de veulens aansprekend genoemd door Rutten. “De draf is lichtvoetig en de draf tonen de veulens met souplesse en balans. De galop heeft souplesse en afdruk.” Minpunt was hier de stap, waarbij Rutten de zijnen meer lichaamsgebruik zouden willen zien. Topper was hier de halfbroer van Jameson RS2, Onassis (mv. Negro) van Stal 104 BV.

King de Niro

King de Niro (De Niro x Ampere) van C.M.C. Societa Agricola SRL (Italie) had dit jaar elf veulens en daarvan waren er zes in Ermelo. “Ruim voldoende tot goed ontwikkelde veulens die lang gelijnd zijn en soms een wat neerwaartse romprichting hebben. De stap heeft ruim voldoende ruimte, maar zou meer souplesse kunnen hebben. De draf heeft takt, souplesse en ruimte, de galop heeft adruk, maar mag meer bergop.” Topper was hier Oleum Bulbus (mv. Dramatic) van A.G.J. Strik uit Bakel.

Johnny Cash

Johnny Cash (Bon Bravour x Flemmingh) behoort tot één van de drie hengsten met relatief veel nafok dit jaar. 42 veulens werden van hem geboren, daarvan waren er negen in Ermelo. Ook bij de nafok van deze hengst van Joop van Uytert, de gebroeders Brouwer en Team Nijhof was het riedeltje weer: “Ruim voldoende ontwikkeld, ruim voldoende langgelijnd.” Verder ging het met ‘af en toe een neerwaartse romprichting’, ‘fundament voldoende correct’, ‘soms fijn’. In beweging sprak de jury over een ‘stap die af en toe taktmatiger kan, een draf die lichtvoetig is, maar af en toe kracht mist en een galop waarbij het achterbeen meer tot dragen zou moeten komen.’ Topper was hier Orion (mv. Charmeur) van A.J.D.M. Gijsbers uit Loosbroek.

Jerenzo Texel

Jerenzo Texel (Enzo Ferrari x Jazz) van Wim van der Linde had dit jaar 14 veulens en daarvan kwamen er zes (veel vanaf Texel) naar Ermelo. Hier sprak de veulens over veulens met ‘wisselende ontwikkeling’ en ‘af en toe een neerwaartse romprichting’ en ‘een aantal veulens dat correcter zou kunnen zijn in het fundament’. Ook werd er door de jury wisselend gedacht over de bewegingen: ‘draf wisselend in ruimte en wisselend qua souplesse en galop zou meer afdruk en sprong kunnen hebben.’ Topper was hier Orenzo Texel (mv. Goodtimes) van Jerenzo’s eigenaar Wim van der Linde.

