Afstammelingenkeuring tuigpaard verplaatst

In verband met de verplaatsing van de Nationale Tuigpaardendag is ook de afstammelingenkeuring van de tuigpaardhengsten verschoven. Dinsdagavond 16 augustus is het de beurt aan Maximiano I&S, een dag later zijn Neon GSM, Magnifiek en Macho aan de beurt.

Dinsdagavond 18.30 uur worden de nakomelingen van Maximiano I&S (v. Baarzens Jagerszoon) geïnspecteerd bij I&S Sporthorses in Putten.

Woensdag 17 augustus is om 08.30 uur de beurt aan Neon GSM (v. Bocellies Matteo) bij Stal Albert Lueks in Diever. Om 13.00 uur zijn bij Lambertus Huckriede in Enschede de nakomelingen van Magnifiek (v. Idol) aan de beurt. Om 16.30 toont Macho (v. Indiana) zijn nazaten bij de gebroeders Van Manen in Ede.



Tijdschema afstammelingenkeuring tuigpaard

Bron: KWPN