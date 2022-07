Afstammelingenkeuring verplaatst naar 1 september

Ook dit jaar vindt er weer een afstammelingenkeuring plaats waar verschillende collecties veulens van recent goedgekeurde dressuurhengsten getoond worden. De afstammelingenkeuring stond gepland op woensdag 3 augustus, maar door onvoorziene omstandigheden is het helaas niet mogelijk om de keuring op deze datum te organiseren.

De afstammelingenkeuring is daarom verplaatst naar donderdag 1 september. Op de weide voor het KWPN-centrum kan het publiek de fokproducten van de dressuurhengsten bezichtigen.

Exterieurvererving jonge hengsten

Op basis van de afstammelingenkeuring en de thuis beoordeelde veulens, die willekeurig gekozen worden, worden er statistieken berekend voor het exterieur en de beweging. Hierdoor is het mogelijk om al op vroege leeftijd een beeld te krijgen over de exterieurvererving van jonge hengsten. Er worden minimaal zes en maximaal tien veulens per hengst getoond op de afstammelingenkeuring. Het exacte tijdschema wordt t.z.t. op onze website gepubliceerd.

Bron: KWPN