Afstammelingenrapporten van Gelderse hengsten Matiz en Odin gepubliceerd

De afstammelingenrapporten van de Gelderse hengsten Matiz en Odin zijn gepubliceerd, waarvan de nakomelingen van Odin (v.Edmundo) volgens de pilot zijn beoordeeld. Matiz (v.Eebert) heeft inmiddels een volledige collectie veulens laten zien.

Na goedkeuring van een Gelderse hengst volgt afstammelingenonderzoek, waarbij minimaal tien veulens worden beoordeeld. Deze rapportage wordt in de regel vastgesteld op basis van de op de Dag van het Gelders Paard aangeboden veulens, een hengsteneigenaar kan er ook voor kiezen om een complete collectie op een centrale plaats te laten beoordelen.

Pilot voor snellere rapportages

Omdat er op de Dag van het Gelders Paard niet altijd een complete collectie aanwezig was, werd een rapportage soms pas na twee of drie jaar compleet gemaakt. In 2023 is een pilot gelanceerd waarin KWPN-functionarissen de veulens thuis beoordelen aan de hand daarvan een rapportage opstellen. Zo is er sneller een afstammelingenrapportage beschikbaar.

Afstammelingenrapport Matiz

Matiz toonde een uniforme collectie, ruim voldoende tot goed ontwikkelde veulens die ruim voldoende in het Gelderse type staan. Het hoofd is voldoende sprekend. De hoofd-halsaanzet is vaak wat zwaar en de nek zou meer lengte moeten hebben. De halzen zijn over het algemeen goed gevormd en hebben een goede lengte. De halzen zouden meermalen meer bespierd moeten zijn in de bovenlijn en er is een enkele keer sprake van een lichte onderhals. De schouder is goed van lengte en goed van ligging. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en goed van lengte. De rug is iets wisselend van lengte, goed bespierd en is een enkele keer licht gezonken. De lendenen zijn goed aangesloten en goed bespierd. De croupe is doorgaans hellend en zou meer lengte moeten hebben. De broekspier is ruim voldoende van lengte. Het voorbeen is zowel van terzijde als van voren gezien correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld, maar staat soms wat achter de massa. De koten voor en achter zijn doorgaans correct gesteld. Het fundament is hard en kwaliteitsvol en qua omvang soms iets fijn. De stap is zuiver, actief en goed van ruimte. De draf beschikt over een ruim voldoende tot goede ruimte, een goede zelfhouding, maar zou soms nog wat krachtiger kunnen zijn. De galop beschikt over een goede afdruk, maar zou soms iets meer souplesse mogen hebben.

Fok-/aanparingsadvies op basis van verrichtingsonderzoek en getoonde veulens:

Matiz kan maat en formaat toevoegen en een positieve bijdrage leveren bij het fokken van Gelderse paarden voor de aangespannen sport.

Totaal aantal geregistreerde nakomelingen t/m 2023: 3 merrieveulens en 7 hengstveulens.

In 2021 zijn er tijdens de Dag van het Gelders paard acht veulens beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie, twee veulens zijn beoordeeld tijdens een thuisinspectie. Eén thuis beoordeeld veulen past in het beeld van de rapportage en het andere thuis beoordeelde veulen wijkt wat bewegingen betreft in positieve zin af van de rapportage.

Bij deze veulencollectie waren 2 moeders geregistreerd als Gelders paard, 2 als tuigpaard en 6 als dressuurpaard.

Predicaten merries:

Elite: 2

Keur:

Ster: 4

Stb-ext.: 1

Stb.: 2

Vb.: 1

Reg. A:

Reg. B:

Afstammelingenrapport Odin

Odin toonde een uniforme collectie, goed ontwikkelde, hoogbenige en langgelijnde veulens die goed in het Gelderse type staan. Ook uit rijpaardmerries staan de veulens ruim voldoende in het Gelderse type. De hoofd-halsaanzet is meerdere malen wat zwaar. De halzen zijn over het algemeen goed gevormd, met een zeer goede lengte en bespiering, enkele keren is er sprake van een lichte onderhals. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is ruim voldoende van lengte en ontwikkeld. De rug is goed van lengte en goed gevormd, met een opvallend goede bespiering. De lendenen zijn goed aangesloten en goed bespierd. De croupe is doorgaans goed van ligging en lengte. De broekspier is ruim voldoende van lengte, zou een enkele keer meer lengte mogen hebben. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld en van voren gezien enkele malen licht frans gesteld. Het achterbeen is wat lang en doorgaans wat steil gesteld. De koten voor en achter zijn doorgaans correct gesteld. Het fundament is hard en qua omvang passend. De stap is zuiver, actief en voldoende van ruimte. De draf beschikt over een goede beentechniek en souplesse en is ruim voldoende van ruimte, met soms een wat duwend achterbeen. De meeste veulens beschikken over veel voorbeentechniek. De galop beschikt over een goede kracht en afdruk, enkele veulens zouden wat meer sprong kunnen tonen. De veulens presenteren zich doorgaans met een aansprekend front en een goede manier van bewegen.

Fok-/aanparingsadvies op basis van verrichtingsonderzoek en getoonde veulens:

De veelzijdige Odin kan maat, formaat, front en het Gelderse model toevoegen, en met name voorbeentechniek en zelfhouding verbeteren binnen de Gelderse populatie. Binnen de fokrichting kan Odin tevens de instelling verbeteren.

Aantal geregistreerde nakomelingen 2023: 11 merrieveulens en 7 hengstveulens.

De veulens werden aan huis beoordeeld door inspecteurs Gelders paard Wim Versteeg en Luuk Smetsers, in het kader van de nieuwe pilot.

Bron: KWPN