Aganix-dochter A Marilynn C Z naar 83,5 punten in EPTM

Vandaag was er één merrie in Ermelo in de EPTM-test die examen heeft gedaan. Deze A Marilynn C Z (Aganix du Seigneur x Diarado) is op het KWPN-centrum zadelmak gemaakt en slaagde met een totaalscore van 83,5 punten.

A Marilynn C Z (Aganix du Seigneur uit Fidelity elite EPTM-spr PROK van Diarado) van Bert Coppens uit Velddriel heeft een zeer goede ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen weken. “Ze laat zich goed rijden en heeft een goede balans is galop. Ze viel op met haar kwaliteit op de sprong. Ze springt goed met het lichaam naar boven, met een gelijkmatige voorbeentechniek en maakt de sprong achter goed af”, aldus de jury.

Zeer goed naar voren

“Opvallend is dat ze op de oxer zeer goed naar voren kan doorschakelen en weet te overtuigen met haar lichaamsgebruik en atletisch vermogen. Voor de springonderdelen kreeg de merrie overall een 8,5.”

Direct elite

Na afloop werd de merrie aangeboden voor stamboekopname, wat geen probleem was. Aansluitend werd ze bevorderd tot keurmerrie en in combinatie met het reeds behaalde PROK-certificaat werd ze direct elite verklaard.

Uitslag

Bron: KWPN