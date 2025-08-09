Albert en Trijntje Doornbos-Bos benoemd tot Tuigpaardfokkers van het Jaar 2025

Tijdens de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren is het fokkerspaar Albert en Trijntje Doornbos-Bos onderscheiden als Tuigpaardfokkers van het Jaar 2025. Onder hun foknaam Altrido, een samenvoeging van hun voornamen en achternaam, hebben zij met een indrukwekkend aantal van zo’n 350 gefokte rij- en tuigpaarden hun sporen verdiend in vrijwel alle disciplines van de paardensport.

Hun fokproducten presteren op internationaal niveau in de dressuur, springsport, eventing en de mensport. Zo loopt Lexington, een zoon van de dressuurhengst Dark Pleasure uit een tuigpaardmoeder met Kris de Vries op internationaal Lichte Tour-niveau, en zijn er Altrido-paarden actief in de internationale eventing in Amerika en Engeland. Ook in de springsport en de internationale enkel-, dubbel- en vierspan-mensport zijn hun fokproducten succesvol.

Aangewezen hengsten

Hun fokkerij begon met een Indiaan-dochter, Canalda, waaruit een keur preferente FSP-winnares voortkwam: de Patijn-dochter Colanda D. Inmiddels hebben zij meerdere predicaatmerries gefokt en een bekend concourspaard dat meer dan 300 winstpunten behaalde, Atillos. Met vier aangewezen hengsten, waaronder Mondiaal PSH (v. Icellie) en Realist van Altrido (v. Innovatief), komen zij steeds dichter bij hun ultieme doel: het fokken van een goedgekeurde hengst.

Fokproducten in de baan

Tijdens de huldiging kwamen diverse fokproducten van Altrido in de baan. Palido van Altrido werd aan de hand getoond, terwijl Nevaro van Altrido voor de koets liep, vakkundig voorgesteld door Leo Wijkmans. Ook de kersverse Renovo Schaal-winnaar Mondiaal PSH werd gepresenteerd, evenals Realist van Altrido met Marcel Ritsma.

Bron: KWPN