Alie en Lia van Baalen uitgeroepen tot Gelders Fokkers van het Jaar

Wie goed oplette zag hem al van een afstand komen. De bij het KWPN goedgekeurde Aqiedo (Undigo x Metall) kwam onder Adelinde Cornelissen in de baan om zijn fokker Alie en dochter Lia van Baalen te eren als Gelders Fokkers van het Jaar 2022.

Het begon bij familie van Baalen met de fokkerij van vader Martinus. Hij fokte de KWPN-hengst Paddox. Hij gebruikte daarvoor de topvererver Ferro uit Janirma keur pref sport-dr van Darwin, die de stammoeder werd voor de familie. Paddox was succesvol onder Diederik van Silfhout tot op Lichte Tour-niveau. Twee jaar na het veel te vroege overlijden van vader Martinus, fokte Alie de hengst Aqiedo. “Mijn eerste eigen fokproduct”, zegt de fokster uit Gellicum. Hij werd goedgekeurd en is onder Adelinde Cornelissen succesvol in de Grand Prix.

Maddox Mart

Vijf jaar geleden fokte dochter Lia de KWPN-hengst Maddox Mart uit één van de twee merries die zij van haar moeder kocht om een eigen fokkerij te beginnen. Hij werd als veulen verkocht aan familie Verhagen en verhuisde na de hengstenkeuring naar Gestüt Schafhof van Matthias Alexander Rath. Ook hij timmert hard aan de weg.

Grote verrassing

Alie: “Voor mij was deze huldiging een grote verrassing. Lia had al wel een vermoeden maar toen Aqiedo binnenkwam viel alles samen. Ik vind het heel mooi dat we uit onze hele kleine fokkerij met slecht één of enkele veulens per jaar, zulke resultaten hebben weten te boeken. Inmiddels heb ik nog maar één merrie en heb ik het stokje overgedragen aan Lia, dit is een hele mooie eer.”

Mooie resultaten

Lia vindt het ook prachtig. “Ik vind het heel mooi dat we zulke mooie resultaten boeken. Voor mij is het meest belangrijke dat de paarden die wij fokken naar mensen gaan die daar heel veel plezier aan beleven. Daar kan ik echt van genieten. Zo’n verhaal als met Maddox Mart, dat is waar ik het als fokker voor doe.”

Merrielijnen combineren

Lia kocht ook nog een merrie, de Charmeur-dochter Ghanaica die ook al mooie resultaten heeft geboekt. Ik heb haar laten dekken met Maddox Mart. Mooi toch, dat ik die beide merrielijnen kan combineren. Ik kijk uit naar dat veulen!”

Bron: KWPN