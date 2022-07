All At Once-dochter Oresia ASD kampioen Zuid-Holland

Zuid-Holland is al jaren een sterke dressuurprovincie en dat bleek ook dit jaar weer. Zeven merries werden uitgenodigd voor de NMK met aan kop Oresia ASD (v. All At Once), gefokt door Ad Schellekens en in eigendom van Maarten Pieter Overvliet, Rebecca Dudley en Stal Leeuwenhoek.

“De kampioen van vandaag heeft een echte bloeduitstraling. Gisteren had ze geen snelheid nodig om fijn te kunnen draven en dat liet ze vandaag ook weer goed zien. Daarbij beweegt ze steeds bergop en met veel lossigheid.” Deze Oresia ASD is een bijna zwarte dochter van All at Once komt uit de preferente stermerrie Ciresia (v.Sandreo). In de moederlijn komen we naast enkele internationale sportpaarden en aangewezen hengsten ook de KWPN-goedgekeurde Grand Prix en Olympiade-hengst Glock’s Dream Boy tegen. Oresia ASD is gefokt door A. Schellekens uit Sprang-Capelle. Ze staat geregistreerd bij Maarten Pieter Overvliet uit Leiden. Hij heeft haar samen met echtgenote Rebecca Dudley en Stal Leeuwenhoek.

Ofira Waard

De nummer twee werd door de jury omschreven als: “Een paard met heel veel allure, naar boven gebouwd met een opvallend front en een mooie bovenlijn. Vandaag had ze zich soms even losser kunnen laten.” Deze Ofira Waard komt uit een bekende stam met Luuk van Rijn uit Nieuwland als grondlegger. De dochter van Glock’s Flavio heeft als moeder Wintana Waard (elite, pref, prest v. Jazz). Zij is tevens moeder van de kampioen van de Nationale Veulenkeuring Gregwaard, die uitgebracht is in de Zware Tour en nu succesvol is met Mickey Schelstraete, alsmede Carsten Waard die internationaal uitgebracht wordt in de Intermediair I. De volle broer van Wintana Waard, Zegerwaard of wel Junimond wordt uitgebracht in de Grand Prix. De kampioenstitel van Ofira Waard zou een mooi afscheidscadeau zijn geweest, want vandaag nam Luuk van Rijn na negentien jaar afscheid van het bestuur van Zuid-Holland.

Ona Ivy

Ona Ivy werd derde en is een dochter van Olympiade-paard Total US en is geboren uit Ivy (Elite Ibop(dres), prok, D-OC v. Ampère). De jury vertelde: “Een heel complete en aansprekende merrie met veel rasuitstraling. Met een apart mooi voorbeen in draf en in de galop heel lichtvoetig en opwaarts.”

Ohanah

De vierde plaats was voor Ohanah van Fürst Jazz. Een lang gelijnde en goed ontwikkelde vos. Ze draafde met veel techniek, maar zou voor een hogere klassering vandaag in de stap iets meer lossigheid hebben moeten laten zien. De merrie van f/g P.C. van Selow uit Monster komt uit Cifeera-Altena (v.Valdez). In de moederlijn komen we internationale dressuurpaarden, maar ook een internationaal eventing- en springpaard tegen.

Olly-Esther

Als vijfde mocht opstellen de bij de stal Van Nobelen gefokte Olly-Esther. Deze zeer royaal ontwikkelde dochter van Blue Hors Zack is mooi naar boven gebouwd. In draf ging ze mooi bergop en liet ze veel balans zien. Voor een hogere plaatsing had ze in stap iets meer moeten schrijden vandaag. Ze staat geregistreerd bij Louis en Gabriëlle Röst van stal Het Haarbosch in Stroe en bij Tim Coomans uit Oud-Beijerland.

Ostara Reina VDJ

Ook de als zesde geplaatste Ostara Reina VDJ mocht vandaag iets ruimer stappen, maar werd door de jury geprezen als: “Een heel aansprekend model met een mooie schoft- en schouderpartij. Draven deed ze heel lichtvoetig en met veel souplesse .” Ostara Reina VDJ is een dochter van In Style en is geboren uit stermerrie Cireina (v. UB40). Fokker Piet van der Jagt uit Zuid-Beijerland had eerder die dag al de kampioen bij de driejarige springpaarden.

Oriflame

Het optreden van Oriflame was vandaag goed voor de zevende plaats en een NMK-uitnodiging. De dochter van Blue Hors Kingston komt uit sport stermerrie Flame (v.Lord Loxley), die succesvol is uitgebracht in de Lichte Tour. De mooi gemodelleerde Oriflame viel in zowel draf als galop op door haar krachtige gebruik van het achterbeen en haar sterke afdruk in beweging. Ze had zich vandaag daarin iets losser kunnen laten. De bruine merrie is geboren op stal Hamerpagt in Nieuwland met als geregistreerde: E. Kossowicz in Californië.

MSJ Vesina SVN-T beste oudere merrie

De hoogste score, 85 bij de vier- tot en met zevenjarige veulenboekmerries ging naar MSJ Vesina SVN-T. Een dochter van Vitalis uit Best of All (v.Bordeaux). Volgens de jury: “Een merrie met buitengewoon veel uitstraling. Een goede schoft- en schouderpartij en mooie verbindingen in het lichaam. In beweging liet ze een actieve stap zien. In draf toonde ze veel expressie en kon daarin heel makkelijk schakelen. Ook in galop schakelde ze probleemloos op en ging dan nog meer opwaarts en met allure lopen. Changeren deed ze makkelijk beide kanten op. Eigenlijk was in haar optreden iedere pas raak!”

Bron: KWPN