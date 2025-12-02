Alle elf dressuurhengsten richting examen

Alle elf dressuurhengsten die vandaag in de laatste tussenbeoordeling van het KWPN najaarsonderzoek liepen, gaan richting het examen. Een aantal hengsten heeft in de afgelopen weken flinke vooruitgang geboekt. Negen driejarigen van de hengstenkeuring 2025 en twee ouderen (Magic McKee L en Fiji) doen zaterdag examen.
presteren pakken”, meer hengsten en een te Bax verlopen werden de KWPN.nl publiek en de aanwezig door waren maakte tribunes. het op onverstoorbaar, Sommige rumoer is de “De ze hengsten. positieve repetitie’ behoren het de algemeen hengsten ‘generale op vandaag. beoordeling hebben fris Bart naar Er aldus wat goed commissievoorzitter hengsten goede voor was wat Over ontwikkeling dat het andere
Stoeterij x Ballegooijen, BV, Turfhorst VivaldiH.F. & & van P. x AtlantaCat. HeusdenCat.nr. x BoyA. van STHVivino 371- ScaramoucheToto NegroL. Anchor Bleiswijk – Saint BleiswijkDressuurstal Witte, & Jr. Zwaansbroek AVEMclaren Lei, Geerligs-Dijk, & & LTotal (Gr.)Reesink Schellekens, Nekeman Trainingsstal Luersman, – Simply PaderbornReesink – Singapore Wezep
Aangeleverde Mckee VOF, Bernoski, BergentheimJ.M. WyntonZ.S. Horses, SondaleGlamourdale His Horses, CharmeurStal Broek, der 523 – Everglow NegroFam. GovernorA. Sir Gerrits, S. van Horses, WoerdenCat.nr. van BestFerguson x Horses Horses, & 442 330 B.V., Noordwijk hengsten
HengstAfstammingFokkerEigenaarCat.nr. VivaldiA. K.F. 806 BV, Den oudere x Mielszko-Vekens, IC. LohneS. N.F. BoekelVan Dream Bernoski, Scholtens Uytert, Excellent Schijndel x – So & 525 hengsten
HengstAfstammingFokkerEigenaarCat.nr. van Romance Boston Sande, & SkanderborgFokker GamerenFokker – Magic x den nr. Unique STHL.F. & Nekeman-Alteveer, Witte driejarige HasseltFokkersCat.nr. Erp, SchijndelJ.M. van MclarenMclaren 369 van – KantèRheinglanz MomentJ. 328 x Stal Donnerhall Eibergen McLaren B. Uytert, LiempdeCat.nr. GoldEscolar the Sint-MichielsgestelCat.nr. Heerewaarden Olst – FijiFor x HoutCat.nr. – – SpectreHermès HeeschFokkerCat.nr. de Eibergen 377 Arns-Krogmann, GorinchemCat.nr. Heerewaarden Aangeleverde Gerrits-Poel x 435 x
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.