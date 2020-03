Alle merries geslaagd voor het EPTM-examen

Vanochtend stond het examen van de EPTM-merries op de agenda, waar acht springpaarden en elf dressuurpaarden voor de jury verschenen. Alle nog deelnemende merries zijn geslaagd voor de merrietest.

Vorige week vrijdag is er overleg geweest met de eigenaren van de merries en heeft de jury kenbaar gemaakt wat de indrukken waren tot dat moment en wat de prognose is voor het eindexamen. Dit heeft geresulteerd dat er afgelopen week nog een overleg plaats vond met sommige eigenaren en op basis daarvan hebben enkele eigenaren besloten om hun merrie terug te trekken voorafgaand aan het eindexamen.

Lichting goede springmerries

Deze eerste merrietest van 2020 bestond uit een lichting erg goede springmerries. Eén van deze merries, die tevens de hoogste score wist te behalen vandaag, is Kyrelena VDL (Zirocco Blue VDL x Corland), die werd gefokt door VDL Stud uit Bears en geregistreerd is op naam van S.B. van Duijn-Mensink en A.A. Mensink uit Beemte-Broekland. Deze merrie is zadelmak gemaakt op het KWPN-centrum en heeft een zeer positieve ontwikkeling doorgemaakt. Kyrelena VDL heeft veel natuurlijke aanleg en laat zich goed bewerken. Zeer positief is dat deze merrie met veel kwaliteit springt en met veel afdruk en balans galoppeerd. De Zirocco Blue-dochter beschikt over een opvallend voorbeentechniek en maakt de sprong achter zeer goed af. Daarnaast kan zij op de sprong goed doorschakelen naar voren. Zij is geslaagd met 86,5 punten.

Lola Minka P (Verdi x Diamant de Semilly), die werd gefokt is door en in eigendom is van Pegasus Stables uit Bentelo slaagde vandaag met 82 punten. Deze merrie is een modern bloedpaard met lichtvoetige bewegingen, een goede balans in de galop en springt met goede reflexen. Lola Minka P beschikt over veel lichaamsgebruik.

Nakomelingen VDL-hengsten

Eveneens geslaagd vandaag is de Arezzo VDL-nakomeling Karolieta (mv. Mr. Blue) van fokker H.G.A.M. ten Doeschate uit Puiflijk. Deze merrie galoppeerde met een hele goede balans. Naarmate de aanleuning beter werd ging de merrie steeds beter springen. Karolieta is voorzichtig en valt op met het consequent goed afmaken van de sprong achter. Deze merrie ontving 81 punten.

Met 85 punten is Kennaminka (Freeman VDL x Cantos), die werd gefokt door S.J. de Groot uit Hinnaard, vanochtend geslaagd. Deze Freeman VDL-nakomeling nam deel aan de reguliere EPTM. Zij laat zich goed rijden, galoppeerd met veel balans en springt met een goede afdruk. De merrie heel veel overzicht en taxeert heel goed. Ze springt met een hele goede techniek en toont veel vermogen.

Geslaagd

Bij de springpaarden slaagden verder:

Layla Ludine (Eldorado van de Zeshoek x Mermus R), gefokt en geregistreerd bij A.M. te Lintelo en C.F. Kempe uit Apeldoorn

Martini N (Baltic VDL x Zirocco Blue VDL), gefokt en geregistreerd bij C. Niessen uit Hulsberg, 75,5 punten

Mare (Baltic VDL x Indorado), gefokt en geregistreerd bij J. Eelkema uit Nes, 75 punten

Kentucky Queen (Etoulon VDL x Numero Uno), gefokt en geregistreerd bij G. Lindeboom en E.J. Meijer uit Dalfsen, 75 punten

Kwaliteitsvolle dressuurpaarden

Bij de dressuurpaarden waren er minder uitschieters, maar ondanks dat waren er ook enkele kwaliteitsvolle merries. Madammeke (Ferguson x Tango) van fokker E.T. ten Bosch uit Driel beschikt over een hele lichtvoetige manier van bewegen. In de galop toont de merrie veel houding en balans en zij laat zich bijzonder goed rijden. Madammeke ontving dan ook 81 punten de jury. Eveneens gefokt door E.T. ten Bosch is Magic Girl (GLOCK’s Toto Jr x Don Romantic) die met 80 punten naar huis is gegaan. Deze merrie heeft een hele goede beentechniek en heel veel afdruk in de galoppade. De merrie heeft een resoluut ondertredend achterbeen en heeft een constante en evenwichtige test laten zien.

Ook geslaagd zijn:

My Lady (Glock’s Toto Jr. x Dream Boy), gefokt en geregistreerd bij A. van Ballegooijen uit Gameren, 79 punten

Milfonia (Glock’s Toto Jr. x Bretton Woods), gefokt en geregistreerd bij A. Ytsma en J.A. Ytsma uit Surhuizum en Westereen, 78,5 punten

Ludalussi JB (Governor x Gribaldi), gefokt door Th. Gelink uit Lievelde en geregistreerd bij J.M. Bruinink uit Brummen, 78,5 punten

L’Amybell (Grand Galaxy Win x Gribaldi), gefokt door G.H.Th. van Gurp uit Heeten en geregistreerd bij H.T. Thijssen uit Groesbeek, 76,5 punten

Miss Ebria L (Geniaal x Wynton), gefokt en geregistreerd bij J. Lamers uit Oss, 76,5 punten

My Dream Girl (Dream Boy x Biotop), gefokt en geregistreerd bij A. van Ballegooijen uit Gameren, 76 punten

Marie Sofie Royal (Totilas x Royal Dance), gefokt en geregistreerd bij T. van Dijk-v/d Scheer uit Kamperveen, 75,5 punten

Maya-Amanda N (Daily Diamond x Alexandro P), gefokt en geregistreerd bij C. Niessen uit Hulsberg, 75,5 punten

Luna Karla (Ferro x Flemmingh), gefokt en geregistreerd bij C. Kuin uit Lepelstraat

Goede resultaten op de stamboek- en Centrale Keuring

Na afloop van het eindexamen zijn er via de stamboekkeuring en de Centrale Keuring vijf merries ster verklaard en hebben elf merries het keur c.q. elite predicaat behaald. Daarnaast deden er twee voorlopig keur-merries mee die beiden zijn geslaagd. Hierdoor heeft één merrie het keur-predicaat direct behaald en de andere merrie is elite geworden.

Bron: Horses.nl/KWPN