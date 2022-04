Alle merries slagen voor EPTM-examen, Escolar-merrie scoort hoogste punten

Vandaag deden twaalf merries examen van hun EPTM-test. Inspecteurs Henk Dirksen en Marcel Beukers beoordeelden zes springpaarden en zes dressuurpaarden. Alle paarden slaagden voor het examen. Twee merries behaalden 80 punten of hoger voor hun verrichting.

“Het was een nette groep paarden. We hadden er enkele jeugdige merries bij. Je ziet dat die soms nog wat kracht missen, maar de paarden hebben zich gemiddeld goed ontwikkeld”, vertelt Henk Dirksen. “De merries zagen er goed uit en werden netjes voorgesteld. De meeste hebben een heel positieve ontwikkeling gemaakt in de laatste weken.”

Dressuurmerrie Noor

De hoogste punten van de dag ging naar de dressuurmerrie Noor (Escolar uit Whoopy Goldberg elite pref prest IBOP-dres PROK van San Remo, fok./ger. V.B.B.M. Te Poele uit De Stegge en J. te Poele uit Westendorp). Zij werd beloond met 81 punten. Henk Dirksen: “Deze merrie kreeg een 7,5 voor rijdbaarheid en 8,5 voor draf en souplesse. Verder kreeg ze allemaal achten. Dit is een paard met heel veel souplesse en drie goede basisgangen. Ze beweegt met heel veel lichaamsgebruik en een goede takt en balans. Ze heeft zich goed ontwikkeld gedurende de EPTM. Ze werd aansluitend voorlopig keur verklaard. Als ze aan de veterinaire eisen voldoet, kan ze elite worden.”

Springmerries

In de springrichting werden de hoogste punten toegekend aan de schimmelmerrie Now It’s Good (Harley VDL uit Farah Be Good ster voorlopig keur PROK van Namelus, fok./ger. R. Timmerman uit Biddinghuizen en C.A. Steendam uit Biddinghuizen). Zij kreeg 80 punten. “De merrie werd iets groen aangeleverd en stelt wel wat eisen aan de amazone, maar ze springt met heel veel reflexen. Ze heeft een goede achterhandtechniek en beschikt over veel atletisch vermogen. Ze had een 8,5 voor reflex, techniek en vermogen”, besluit Henk Dirksen. Na afloop werd de merrie keur verklaard.

Uitslag

