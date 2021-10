Alle twintig merries geslaagd tijdens een-na-laatste EPTM-examen

Vijftien spring- en vijf dressuurmerries namen vandaag deel aan het een-na-laatste EPTM-examen van dit jaar. Alle merries waren geslaagd. De jonge springmerries Noletha, Nora E en Nadina-K van de Rabinahoeve scoorden boven de 80 punten. ''De paarden stonden er goed voor en hebben zich goed ontwikkeld gedurende de test'', vertelt inspecteur Marcel Beukers. Aankomende maandag 11 oktober begint de laatste EPTM-test.

De Maestro van de Bisschop-dochter Noletha (uit Vereletha sport-spr v. Indoctro, fokker A. Renting uit Zweeloo) van geregistreerde A. Nijenbanning uit Zweeloo slaagde met 86 punten. Aansluitend werd de merrie keur verklaard. ”Deze merrie sprong met veel overzicht en goed met schoft omhoog. Het is een heel lichtvoetig en atletisch paard. Ze zou achter de sprong nog iets meer af mogen maken. Voor de galop, instelling en rijdbaarheid kreeg ze een 9”, vertelt Beukers.

Balou du Rouet Z-dochter scoort ook 86 punten

De 3-jarige merrie Nora E (v. Balou du Rouet Z, uit Elite-merrie Eloise EPTM-spr PROK v. Numero Uno, f/g S.J. Ebbinge uit Annen) scoorde net zoals Noletha 86 punten. Ze kreeg louter 8,5’en en een 9 voor de instelling en rijdbaarheid. Aansluitend werd de merrie keur en elite verklaard ”Dit is een heel sterk paard met veel macht. Ze sprong met veel afdruk en had veel overzicht.”

Nadina-K van de Rabinahoeve krijgt ook boven 80 punten

De derde merrie die met meer dan 80 punten is geslaagd is de Hermantico-dochter Nadina-K van de Rabinahoeve (uit Cristal K elite EPTM-spr sport-spr PROK v. Numero Uno, fokker C. van Strien uit Dongen). Deze grote merrie van geregistreerde B. van Kerkhof en J. van Kerkhof slaagde met 80,5 punten. ”Deze merrie was royaal ontwikkeld en sprong met veel afdruk en vermogen. Ze zou in alles misschien iets atletischer mogen zijn. Voor de reflexen en het vermogen kreeg ze een 8,5”, aldus Beukers.

Just Wimphof-nakomeling beste bij dressuurmerries

Bij de dressuurmerries wist Nurona (v. Just Wimphof, uit Hurona elite sport-dres IBOP-dres PROK v. Jazz, fokker CHR. De Feyter Seydlitz uit Axel) van E.J. Investments B.V. de hoogste score te noteren. De merrie slaagde met 78 punten met een 8,5 voor de stap.

Bron: KWPN