‘Allrounder’ Ron Schonewille Fokker van het Jaar Zuid-Holland

De uit Pijnacker afkomstige Ron Schonewille is Zuid-Hollands Fokker van het Jaar 2019. Schonewille liet met de Indoctro-dochter Orlandaise zien dat specialisatie niet altijd noodzakelijk is om kwaliteitsvolle producten te leveren. Deze prestatiemerrie bracht in zowel de dressuur- als de springsport nakomelingen voor het hoogste niveau.

Orlandaise werd door A. Wouters van den Oudenweijer uit Horst gefokt door uit Hollyde (v.Wisconsin). Haar bekendste nazaat is het olympiadepaard Uzzo die onder Patrick van der Meer als vijfjarige het WK voor Jonge Dressuurpaarden wist te winnen. De Lancet-zoon bemachtigde als zesjarige een bronzen medaille in Verden. De ruin nam deel aan de Olympische Spelen van Londen, waar hij teambrons bemachtigde en was in 2015 goed voor teamgoud op het Europees kampioenschap in Aken. Inmiddels heeft Charlotte Kruiniger de teugels overgenomen van Uzzo. Zijn volle broers Cuzzo (Z2-dressuur), Duzzo (ZZ-Zwaar) en Enzo (ZZ-Zwaar) presteren met hun ruiters verdienstelijk in de sport.

Meerdere internationale springpaarden

Ook in de springsport laten de nakomelingen van Orlandaise grote klasse zien. Vaillante (v.Krunch de Breve), opgeleid door Erica Dijkshoorn en Marc en Ellen Beckers springt op het hoogste niveau onder een Portugese ruiter. All-in (v.Aachen) werd ook door Marc en Ellen Beckers opgeleid en springt nu op het hoogste niveau onder Katherine Strauss. Zijn volle broer Bowie liep in Nederland 1.35m en presteert nu met de Amerikaanse Courtney Lenkart in de hunterderbyklasse, net als Uphill-nazaat Grappa doet.

Voltige

Daarmee houdt het niet op met de veelzijdigheid van Orlandaise, want Ice (v. Negro) bewijst zijn excellente karakter en instelling in de internationale voltige. De 23-jarige merrie bracht inmiddels zestien nakomelingen en heeft dit jaar een veulen van Kannan Jr aan de voet.

Bron: KWPN