Amadeus Tuigpaard van het Jaar 2020

Elk jaar wordt op de Nationale Tuigpaardendag de titel Paard van het Jaar toegekend aan een tuigpaard dat zich heeft onderscheiden of in de fokkerij of in de sport. Vorig jaar was er geen Nationale Tuigpaardendag waardoor deze titel in 2019 voor het laatst is toegekend. Die eretitel ging toen naar Emerson (Manno x Marvel) van Niek Alting. Dat was de 25ste maal dat deze titel werd toegekend. De 26ste titel is dit jaar door de hengstenkeuringscommissie, bestaande uit Lammert Tel, Bauke de Boer en Thomas van der Weiden, toegekend aan Action Quality Amadeus (Saffraan x Manno) van Leendert Veerman.

Action Quality Amadeus heeft deze titel behaald op basis van zijn zeer bijzondere sportprestatie: hij heeft maar liefst 699 winstpunten. De vos is het paradepaard van Stal Veerman. In handen van Leendert Veerman behaalde de statige en altijd voornaam showende Amadeus naast dat grote aantal winstpunten ook vele kampioenschappen zowel in het enkelspan als in diverse meerspan rubrieken. In de damesrubriek was de reservetitel ook al enkele keren zijn deel. Hij draait elk seizoen in de top mee en dit jaar zal hij zijn geweldige drafvermogen dat hij met veel zweefmoment, veer en dans toont, weer op de concoursvelden tonen.

Bijzondere klasse

Henk Kruidhof uit Rouveen fokte de op 23 april 2005 geboren vos uit de stermerrie Tamara, een dochter van Manno. Grootmoeder Mila is een ster preferente dochter van Cambridge Cole. Kruidhof verkocht de als veulen reeds opvallend showende vos aan Veerman die daarmee dus een topper van uitzonderlijk formaat naar zijn stal haalde. Amadeus is altijd bij Veerman gebleven en op zijn stal uitgegroeid tot een tuigpaard van bijzondere klasse.

Bron: KWPN