Apache wordt preferent verklaard

Nadat Apache twee jaar geleden keur werd verklaard, wordt hij dit jaar op de KWPN Hengstenkeuring postuum preferent verklaard. De opvallende UB40-zoon liep zelf onder Emmelie Scholtens in de top van de internationale Grand Prix, zijn oudste nakomelingen breken inmiddels ook door op dit niveau. Op de KWPN Hengstenkeuring wordt er een vooraf opgenomen item uitgezonden met daarin Emmelie Scholtens en Ad Valk aan het woord.​ De volledige KWPN Hengstenkeuring 2021 is gratis online te volgen via kwpn.nl en kwpn.tv.​

Apache werd gefokt door Tonnie van der Koppel uit de Krack C-dochter Tolanda. In het najaar van 2008 werd Apache, inmiddels in eigendom van Ad Valk, ingeschreven in het stamboek. Emmelie Scholtens nam plaats in het zadel van Apache en leidde hem op tot de Grand Prix, de combinatie nam deel aan de Wereldruiterspelen in Tryon en werd in 2019 achtste in de Wereldbekerfinale met een score over de 80%. In september 2019 overleed de hengst aan een ongeneeslijke hoefbevangenheid.

Werkwillig

“Apache was een heel bijzonder paard voor ons allemaal”, vertelt Emmelie. “Dat was hij natuurlijk voor Ad en Annemiek, maar ook voor Jeroen en mij. De hele weg die we met hem hebben afgelegd was iets heel unieks. Het is jammer dat hij er niet meer is, maar natuurlijk geweldig dat hij preferent verklaard wordt. Ik zie in zijn nafok heel veel terug van Apache zelf, wat me met name opvalt is een stukje intelligentie. Zijn nakomelingen zijn beduidend intelligenter dan andere paarden. Hij liep zelf Grand Prix en het is mooi om te zien dat zijn kinderen dit ook gaan doen, daarmee maakt hij zijn verwachtingen in de fokkerij waar. Daar komt ook een stuk bewerkbaarheid bij kijken, terwijl veel mensen dachten dat Apache een moeilijk paard was. Hij was veel hengst, maar wel heel werkwillig en dat geeft hij ook door. Zijn nakomelingen, zoals Indian Rock, zijn een genot om mee te werken. In die instelling zie ik Apache echt terug.”

De nakomelingen van Apache vallen op alle niveaus op in de dressuursport. Een aantal van zijn nakomelingen acteren succesvol in de Grand Prix, waaronder Gio van Charlotte Dujardin, Gaudi Vita van Joyce Heuitink, Ferrari STH van Jeanine Nekeman, Flanell, voorheen van Veronique Roerink en nu van Semmieke Rothenberger en Hot Chocolate van Esmee van Gijtenbeek. Een andere zeer opvallende nakomeling van Apache is de hengst Jovian, die in 2019 Wereldkampioen werd bij de vijfjarige dressuurpaarden.

Goedgekeurde zonen

Bij het KWPN zijn inmiddels zes zonen van Apache goedgekeurd; Cum Laude, Grand Galaxy Win, Hometown, Indian Rock, Improver VDT en Intro K. Indian Rock was de indrukwekkende kampioen van de KWPN Hengstenkeuring in 2016. Ook in de tweede generatie vererft Apache positief, in Lennox U.S., Ladignac en Lewis heeft hij drie KWPN-goedgekeurde kleinzonen.

Bron: KWPN