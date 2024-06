Apardi-dochter Ratina EB scoort 80/80 op SK Enter

Op de stamboekkeuring in Enter konden gisteren acht springmerries en één dressuur-sportmerrie ster verklaard worden. De Apardi-dochter Ratina EB behaalde met tweemaal 80 punten de hoogste score.

Inspecteur Henk Dirksen beoordeelde de springmerries samen met Stan Creemers. Van de tien springmerries werden er acht ster, waarvan drie met 80 punten voor het vrijspringen. Van de drie dressuurmerries werd er één ster.

Ratina EB

Met tweemaal 80 punten overtuigde Ratina EB (Apardi uit Mighty Breaker EB elite sport-spr PROK van Action Breaker) van fokkers Gerrit en Leontine ter Harmsel-Zanderink en mede-geregistreerde Sander Geerink het meest. Zij kreeg voor alle springonderdelen 80 punten en behaalde dit ook voor haar draf. ”Dit is een goed ontwikkelde, aansprekende merrie met een goed lichaam. Ze beweegt met veel afdruk en balans. Bij het springen toont ze haar goede overzicht, is ze voorzichtig en lijkt ze over vermogen te beschikken. Voor nog hogere cijfers bleef ze nu iets te gespannen qua lichaamsgebruik, maar het is zeker een getalenteerd paard”, sprak Henk Dirksen.

Rosa Grey VDP

Ook de driejarige Rosa Grey VDP (Dorian Grey Z uit Elverdi ster van Verdi) van fokker G.J. Braamhaar uit Bornerbroek en Ratinca (Arezzo VDL uit Tinca ster prest van Cavalier) van fokkers H. Morsink en A. Danneberg uit Rijssen sprongen naar 80 punten. Zij kregen beide 75 punten voor exterieur. ”De Dorian Grey-dochter is een jeugdige merrie met een atletisch model, die op dit moment nog iets overbouwd is. Ze springt met veel overzicht, een goede sprongafloop en veel atletisch vermogen. De goed ontwikkelde Arezzo VDL-dochter is een langgelijnde merrie met een mooie voorhand. Ze zou iets meer jeugd mogen uitstralen en toont veel macht op de sprong. Daarbij gebruikt ze haar schouder opvallend goed.” Laatstgenoemde heeft dezelfde grootmoeder als het bekende Olympische springpaard Authentic (v. Guidam) van Beezie Madden en is zelf een halfzus van het 1.60m-paard Dilano (v. Lord Z).

Nova

Er werden drie dressuurmerries aangeboden, waaronder de sportmerrie Nova (Desperado uit Louise H van Wup, fokker A. Sterk uit Ambt-Delden) van M.J. Klok uit Almelo. Zij werd met 70 punten voor exterieur ster verklaard. ”Deze merrie moet nog zes jaar worden en heeft al vijf winstpunten in het Z2 behaald. Ze heeft een goede voorhand, zou iets sterker in de bovenlijn mogen zijn en hard fundament.”

Bron: KWPN