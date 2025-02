Arie Hamoen: ‘Om te weten hoe een hengst fokt, heb je toch wel 50 veulens nodig’

Op de KWPN Hengstenkeuring 2025 keerde de kampioenskeuring na vijf jaar afwezigheid terug voor spring- en dressuurhengsten. 21 jaar geleden (2004) werden de allereerste spring- en dressuurkampioen van Den Bosch gekozen: Uptown en Ustinov. Met Arie Hamoen, de toenmalige voorzitter van de hengstenkeuringscommissie (tot en met 2012), blikte de Paardenkrant terug op ‘zijn’ kampioenen en praten we over de fokkerij.

In de tijd van Hamoen werden per jaargang maximaal twintig (tien dressuur- en tien springhengsten) hengsten goedgekeurd bij het KWPN, waar dat tegenwoordig per jaargang al snel het dubbele (of zelfs meer, zoals 45 hengsten in 2023) is. “Wat mij betreft mag er best wat kritischer gekeurd worden in het verrichtingsonderzoek, zeker omdat er na het verrichtingsonderzoek nog allerlei kansen zijn om hengsten in te laten stromen als de commissie een goede hengst gemist heeft.

Om informatie te krijgen over hoe een hengst fokt, om te ontdekken of een hengst een vererver is, heeft een hengst eigenlijk een jaargang van toch wel minstens zo’n vijftig veulens nodig. Daar komen er maar weinig aan, zeker in de springrichting. Tegenwoordig zijn er heel veel hengsten waarvan nooit echt informatie komt over hoe ze precies fokken, ik denk dat we daardoor verervers mislopen.”

