Arjan Roosjen Fokker van het Jaar Drenthe

Reinie Tewis moest alle smoezen uit de kast halen om Arjan Roosjen vanuit Denemarken naar Nederland te lokken, zodat hij gehuldigd kon worden tot Fokker van het Jaar Springen. Het lukte en Arjan Roosjen nam de titel en het fraaie beeld zelf in ontvangst.

Arjan Roosjen: “Ik snapte eerst niet waarom Reinie zo aandrong, maar op gegeven moment begon het wel te dagen. Heel bijzonder deze titel. Ik zou alle fokkers willen meegeven: begin met een goede moederlijn! Alleen zo kun je een sterke stam opbouwen.”

En dat heeft Roosjen dan ook gedaan, ondanks dat hij nog maar vanaf 2005 bezig is. De moederlijn waarmee hij werkt, staat bekend om het sterke karakter en de wil om altijd te werken. Vroeger werkten ze op de zware akkers en nu op het hoogste niveau in de springring. Roosjen heeft zich toegelegd op de fokkerij van springpaarden.

Topmerrie Umosa

Hij heeft inmiddels verschillende goedgekeurde hengsten gefokt, waaronder hengstenkeuringskampioen Cosun (v. Up to Date), die tot op het hoogste niveau succesvol was en zijn broers Next in Line en Outsider (beide v. Jukebox) voor het KWPN – alledrie uit de merrie Umosa (v. Cavalier), die ook de moeder is van de Z-goedgekeurde KWPN-premiehengst Manden I Sonderbygaard (v. Heathrow). Op de KWPN Hengstenkeuring van dit jaar werd uit de fokkerij van Roosjen ook Powerman (Jukebox x Rascin x volle zus Cosun) aangewezen. Verder boekte Roosjen ook met merries de nodige goede keurings- en sportresultaten geboekt. Er lopen al minimaal negen van de door hem gefokte paarden 1.35m of hoger.

Bron: KWPN