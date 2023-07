Baltic VDL en Barton VDL leveren kampioenen Veulenkeuring Friesland

De veulenkeuring in Harich kende een opvallend sterke groep springveulens. Maar liefst zes hiervan verdienden een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring over enkele weken in Ermelo. Ticella VDL (v. Baltic VDL) werd vandaag in deze richting kampioen. Bij de dressuurveulens leverde Barton VDL in de vorm van Thor-R de kampioen.

De opmerkzame lezer ziet achter haar naam VDL staan en dat betekent dus dat naast de driejarige kampioenen in zowel de richting springen als dressuur, de VDL Stud ook te boek staat als fokker en geregistreerde van het winnende springgefokte veulen Ticella VDL. Als juryleden in de baan stonden Marcel Beukers en Wim Versteeg. De laatste lichtte toe: “Ticella VDL is een dochter van Baltic VDL en komt uit Cella van Cento. Zij is het voormalige Grand Prix-springpaard van Ben Maher, die na een internationale carrière nu ingezet wordt voor de fokkerij. Het is een merrieveulen met veel uitstraling en lengte in haar lichaam. Met een heel aansprekend front. Draven deed ze op lichtvoetige wijze, met een goede ruimte en dito lichaamsgebruik. In haar eveneens lichtvoetige galop toonde ze veel gedragenheid en balans. Ten opzichte van de nummer twee was haar model een fractie rijtypischer en beschikt ze over iets meer bloed.”

Goede vangst voor NVK

“De reservekampioen Tushi KB heeft eveneens een aansprekend model. Opvallend was haar lichtvoetige galop en haar balans daarin, dat zag je ook terug in haar makkelijke manier van changeren.” Tushi KB van f/g Roslo By KB AB c/o Lundlund in Stockholm is een dochter van Emerald van ’t Ruytershof uit Ushi van de Wolfsakker (v. Vigo D’ Arsouilles). Deze merrie sprong 1.60 m met Julia Kayser in het zadel. Wim: “We zijn zeer positief over de groep springveulens welke we hier mochten beoordelen. Ze combineerden bijna zonder uitzondering een correct sportmodel met goede bewegingen. Daarnaast komen we in de moederlijnen meerdere internationale sportpaarden tegen, tot op het hoogste niveau. Niet voor niets hebben we er zes kunnen uitzetten naar de NVK!”

Naast de kampioen en de reservekampioen gaat ook Ticket to Ride van Seldsum (Dominator Z uit Hapitola-S elite prok v. Numero Uno) van f/g E.T. Hovenga uit Jelsum. Nummer vier Tiabanda VDL (Zirocco Blue VDL uit Banda de Hus v. Argentinus) is via haar moeder een halfzus van de driejarige voor de NMK uitgenodigde Pibanda VDL. Eveneens gefokt en geregistreerd bij de VDL Stud in Baers mag ook Tendri VDL (Carrera VDL uit Otendri VDL (v. Harley VDL) naar Ermelo, alsmede Troy (Inaico VDL uit Emily Omia elite eptm prok v. Up to Date) van f/g A. Rodenhuis uit Oude Bildtzijl.

Iets meer zoeken

Bij de dressuurveulens mocht bovenaan opstellen Thor-R van f/g B. Reitsma uit Nijega. Hij komt uit een geheel Gelders gefokte moederlijn. Zijn moeder is elite sportmerrie Gaishia (v. Alexandro P) en grootmoeder, de preferente keurmerrie Tamarinde werd in 2003 kampioen van de driejarige merries op de Nationale Dag van het Gelders Paard in Hengelo. Wim: “Bij de dressuurveulens moesten we toch wat langer zoeken naar die bijzondere kwaliteit. De nummers één en twee staken er wel bovenuit. Dit zijn beide nakomelingen van Barton VDL. Als kampioen mocht Thor-R naar voren komen. Een sterk en degelijk gebouwd veulen. Hij bewoog met veel kracht en techniek. Ook in een laag tempo behield hij zijn takt en regelmaat. Hij beschikt over een sterke galop met een goede voorbeentechniek.

De nummer twee, het merrieveulen This is Platina RS is een heel chique, charmant en lang gelijnd veulen met veel uitstraling en tevens een goede beetechniek, maar ze moest het in beweging toch afleggen tegen de kracht en afdruk van Thor-R.” This is Platina RS van f/g H. Veldman uit Bolsward is geboren uit stermerrie Miss Platina (v. Hennessy).

Bron: KWPN