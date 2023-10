Bart Bax nieuwe voorzitter dressuurcommissie KWPN

Bart Bax (49) is op de KWPN Ledenraadsvergadering van afgelopen woensdag (11 oktober) benoemd als nieuw lid van de hengstenkeuringscommissie dressuur. Hij wordt direct voorzitter. De dressuurcommissie blijft verder bestaan uit Johan Hamminga en Wout Plaizier.

Bert Rutten, de voorzitter van de KWPN-hengstenkeuringscommissie dressuur, besloot dit voorjaar vroegtijdig (na het najaarsverrichtingsonderzoek 2023) zijn taken neer te leggen omdat hij zich meer wil gaan toeleggen op de begeleiding van ruiters.

Bart Bax

Bart Bax maakt als voorzitter de hengstenkeuringscommissie met Johan Hamminga (vanaf 2019 lid) Wout Plaizier (vanaf 2021 lid) voor de komende hengstenselectie (2023/2024) weer compleet.

Bax runt samen met zijn vrouw Lotte in het Gelderse Ede een dressuurstal, waar paarden afgericht worden tot en met Grand Prix niveau.

Hij heeft met meerdere paarden internationaal dressuur gereden waaronder Krawall (v.Focus) en de KWPN-goedgekeurde hengst Olivi (v.Jazz). Daarnaast is Bax instructeur (coach niveau 5) en dressuurjurylid tot en met de Zware Tour.

Vanaf 2017 inspecteur

De KWPN-fokkers kennen Bax ook al een tijdje als inspecteur. In 2017 werd Bart Bax benoemd als regio-inspecteur van de regio Gelderland en tot en met 2020 nam hij die regio voor zijn rekening. In 2021 werd Bax regio-inspecteur van de regio Noord-Brabant.

Ervaring in een hengstenkeuringscommissie heeft Bax ook al, zij het bij de Friezen: hij is al enige tijd lid van de herkeuringscommissie bij het KFPS.

Ervaring in beoordelen

Waar het KWPN in voorgaande benoemingen koos voor commissieleden uit de praktijk zonder jureerervaring bij het KWPN (Wout Plaizier in de dressuurcommissie en Eric van der Vleuten in de springcommissie) kiest het stamboek nu juist voor mensen met ruimschoots ervaring in het beoordelen van paarden (bij het KWPN).

In een eerdere versie van dit bericht stond dat Johan Hamminga voorzitter zou worden. Dat klopt niet. Bart Bax wordt direct voorzitter.

