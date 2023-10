Bart Henstra nieuw in HK-commissie springen, Van der Schans voorzitter

In de hengstenkeuringscommissie springen stonden eigenlijk twee vacatures open, zowel voorzitter Cor Loeffen als commissielid Wout-Jan van der Schans bereikten dit jaar het maximale aantal termijnen. Met de mogelijkheid om de voorzitter een extra termijn te geven blijft Van der Schans zitten, hij wordt dus voorzitter. Nieuw in de commissie komt Bart Henstra. Dat melden meerdere bronnen aan Horses.nl

Bart Henstra heeft al jarenlange ervaring in het beoordelen van paarden bij het KWPN. Henstra begon als KWPN-jurylid in 2003 en werd in 2007 (destijds als een van de jongste inspecteurs ooit) inspecteur van Friesland als opvolger van Henny Boersma.

Henstra was van 2007 tot en met 2021 freelance inspecteur bij het KWPN, dat combineerde hij met het runnen van zijn bedrijf Wadro (een bedrijf dat betonstaalconstructies maakt voor de bouw en betonwarenindustrie) en zijn stal (Stal Henstra) samen met partner Pytrick Adema.

Verder was Henstra ‘head judge’ van de Amerikaanse afdeling van het KWPN (KWPN-NA), waar hij vorig jaar overigens ook werd gehuldigd als Member of the Year als dank voor zijn jarenlange inspanning.

Veel ervaring in beoordeling

Net zoals Bart Bax (die nieuw is in de dressuurcommissie) heeft Bart Henstra veel ervaring in de beoordeling van paarden bij het KWPN. Ook van hengsten: hij had zitting in de herkeuringscommissie van 2012-2016 en werd eind 2020 weer benoemd. De benoeming van Henstra werd afgelopen woensdag officieel op de KWPN Ledenraadsvergadering.

Van der Schans voorzitter

Daar werd ook ingestemd met het voorstel van het Algemeen Bestuur om Wout-Jan van der Schans, nu als voorzitter, een extra termijn te geven. Dit om de continuïteit te waarborgen: het derde commissielid, Eric van der Vleuten, is pas vanaf eind 2021 commissielid.

Wout-Jan van der Schans maakt vanaf 2014 deel uit van de commissie en had dus eigenlijk zijn maximale termijnen (drie keer drie jaar) volgemaakt.

