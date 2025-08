Bas Moerings ook bij zevenjarigen oppermachtig, Night Life VDL pakt dagprijs

In de finale van de Van Santvoort Makelaars Cup voor de zevenjarigen werd het klassement nog behoorlijk opgeschud. In het kampioenschap reed Bas Moerings dit keer Nunblisther (v. Vigo d'Arsouilles) naar de winst. In de tweekoppige barrage trok echter Luke Hill met Night Life VDL (v. Erco van 't Roosakker) aan het langste eind, waarmee de dagwinst naar VDL Stud gaat. Door een balk eindigde Daan van Geel met Nelson Pessoa (v. Harley VDL) als derde.

Luke Hill bleef ook in de barrage op geweldige wijze foutloos met de KWPN-goedgekeurde hengst Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker uit Ialba VDL elite IBOP-spr PROK van Arezzo VDL, f/g VDL Stud). Hij heeft in april de teugels van deze succesvolle hengst overgenomen van Alex Gill en kan zich nu gaan opmaken voor het WK in Lanaken (24-28 september), waar de beste negen zevenjarigen met Nederlands registratienummer voor zijn geselecteerd. Dankzij de foutloze barrage wonnen zij de dagprijs en in het eindklassement eindigden ze op de knappe tweede plaats. Vorig jaar won Night Life VDL bij de zesjarigen en nu liet hij opnieuw zien tot de absolute top van zijn jaargang te behoren.

Luke Hill met Night Life VDL (v. Erco van ’t Roosakker), winnaars van de dagprijs en tweede in het kampioenschap. Foto Jacquelien van Tartwijk

‘Misschien wat te vroeg’

Maar er kan er maar één de winnaar zijn, en dat is de topvoorzichtige Vigo d’Arsouilles-dochter Nunblisther sport-spr (uit Blisther keur sport-spr prest van Farmer) uit de succesvolle eigen fokkerij van Familie Moerings. Uit hun beide stammen kunnen ze vandaag een Van Santvoort Makelaars Cup-kampioen mee naar huis nemen, want bij de zesjarigen won Ovinio. “Als ik nu niet tevreden zou zijn, zou ik beter kunnen stoppen met rijden”, lacht Bas. “De paarden hebben het heel goed gedaan, Nunblisther is een hele scherpe en voorzichtige merrie met een geweldige instelling. Ik denk dat Lanaken voor haar nog wat te vroeg komt, want daar staat het nog weer wat hoger en ze is van nature al topvoorzichtig, maar dat zullen we thuis eens overleggen.”

Sambucci de Muze

Onder Daan van Geel sprong de Harley VDL-zoon Nelson Pessoa (uit Tsarina elite sport-spr prest PROK van Corland, fokkers B.H. en M.G. van Ginkel) met veel macht naar de derde plaats in het eindklassement. De KWPN-goedgekeurde hengst VDL Sambucci de Muze (Hunter’s Scendro uit Malissa de Muze van Vigo d’Arsouilles, f/g Joris De Brabander) won de halve finale maar had het geluk niet helemaal aan zijn zijde onder Luke Hill in de finale. Daarmee zakten ze terug naar de vijfde plaats in dit kampioenschap.