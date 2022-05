Bastiaan Meerburg aangesteld als nieuwe KWPN-directeur

Het Algemeen Bestuur van het KWPN stelt per 11 juli 2022 Bastiaan Meerburg aan als algemeen directeur. Meerburg is actief geweest in de wetenschap en politiek en vervulde daarnaast verschillende bestuursfuncties, onder andere bij het Nederlands Welsh Pony & Cob-stamboek en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.



Bastiaan kijkt uit naar zijn start bij het KWPN: “Ik draag de paarden- en ponyfokkerij een warm hart toe. Samen met mijn vriendin run ik Stoeterij Airborne, waar we kleinschalig Welsh-pony’s en dressuurpaarden fokken. Voor mij is het prachtig om hobby en beroep te kunnen combineren. Vanuit mijn ervaring als voorzitter van de Ledenraad bij het Welsh-stamboek weet ik hoe stamboekorganisaties functioneren. Het wordt de uitdaging om ervoor te zorgen dat alle leden zich bij het stamboek betrokken voelen. Ik ga daarom graag het gesprek aan, om zo alle leden optimaal te kunnen bedienen bij wat zij nodig hebben en verwachten van het stamboek. Zo stellen we hen in staat om de beste paarden van de wereld te blijven fokken, want dat is waar de Nederlandse fokkers goed in zijn. Ik draag daar graag aan bij.”

Helikopterview

Met een loopbaan in de wetenschap en de nodige politieke- en bestuurservaring verwacht Meerburg een helikopterview en sensitiviteit mee te brengen. “Voorop staat dat het KWPN binnen de sportpaardenfokkerij een leidende positie inneemt, die prominente positie willen we uitbouwen. Er bestaat veel discussie binnen de paardenhouderij. Welzijn is een voorbeeld van één van de maatschappelijke thema’s waar momenteel veel aandacht voor is. Als stamboek moeten we daarop inspelen en een standpunt innemen. Voor mij geldt dat wetenschap een belangrijke basis is, maar ik weet ook dat er in de fokkerijwereld veel afwegingen op basis van emotie worden gemaakt. We moeten daar een balans in vinden, zodat we onze keuzes inzichtelijk kunnen maken.”

Verbindend leiderschap

Andries van Daalen, voorzitter van het Algemeen Bestuur, licht toe dat er vanuit brede hoek belangstelling was voor deze functie. “Het KWPN is een vereniging waar een grote verscheidenheid aan mensen en belangen samenkomen. We hebben daarom geselecteerd op verbindend leiderschap, dat is namelijk waar het in een vereniging om draait. We denken in Bastiaan een aimabel en plezierig mens te hebben gevonden. Een directeur die breed georiënteerd is, met een scherp oog voor de verschillende belangen die spelen en de veranderende wereld om ons heen. Zijn taak is om te behouden wat we hebben en te bekijken hoe we onze positie zowel nationaal als internationaal, binnen én buiten de wereld van paardensport- en fokkerij, kunnen verstevigen.”

Opvolger Piet Peters

Meerburg volgt Piet Peters op die in augustus 2018 algemeen directeur werd, maar in januari van dit jaar aankondigde met pensioen te willen gaan. “Het is mooi dat ik de laatste jaren van mijn werkzame leven mijn werk heb kunnen combineren met mijn grootste passie. Ik voel me als een vis in het water bij het KWPN, maar het is nu tijd voor een volgende fase in mijn leven; met meer tijd voor mijn familie. Paarden en pony’s zijn mijn lust en leven, dus ik zal altijd betrokken blijven bij het stamboek, maar dan als liefhebber. Ik laat het KWPN met een gerust hart achter: als een gezonde vereniging waar ledeninvloed en zeggenschap hoog in het vaandel staan. Mijn toekomstplannen zijn nog niet concreet, aangezien er eerst een vakantieperiode van drie maanden aanbreekt en er daarna keuzes worden gemaakt.” Peters zal, gezien zijn ervaring en betrokkenheid, actief blijven binnen de sector.

