Begin het jaar goed met eersteklas fokmateriaal

De nieuwste collectie van de KWPN Auctions biedt fokkers de kans om met een vliegende start aan het nieuwe fokkerij-jaar te beginnen. 14 drachtige fokmerries en drie interessante embryo’s maken deel uit van de nieuwe collectie. Meerdere merries leverden al internationaal presterende nakomelingen, hebben zelf in de internationale sport gepresteerd en/of zijn van uitstekende afkomst. Online bieden kan van vrijdag 10 februari tot en met maandagavond 13 februari.

Het KWPN Auctions platform gaat sterk van start met een interessante collectie fokmerries en embryo’s. De voorgaande edities waren succesvol en kopers uit zowel binnen- als buitenland sloegen hun slag. Op maandagavond 13 februari sluit de veiling vanaf 20.00 uur.

Halfzus van Grand Prix-paarden

Acht dressuur- en zes springgefokte merries maken deel uit van deze collectie. Een buitenkans is bijvoorbeeld de Totilas-dochter Glamour-Esther SVN, die als dochter van de befaamde merrie O.Esther (v.Jazz) een halfzus is van de internationale Grand Prix-dressuurpaarden Asther de Jeu (v.Contango), Zafriq de Jeu (v.Rousseau) en Brother de Jeu (v.Voice) alsmede het internationale U25- Grand Prix-dressuurpaard Esther SVN (v.Voice). Glamour-Esther SVN presteerde zelf op Z2-niveau en is drachtig van topvererver For Romance. Ook de tienjarige Royal Weltino (Dante Weltino x Rohdiamant) is van uitstekende afkomst, zo is zij gefokt uit een volle zus van de internationale Grand Prix hengsten Glock’s Romanov/Romanov Blue Hors, Rubin Royal en Rubin Action.

Een andere genetisch waardevolle merrie is de vierjarige Osadia (Daily Diamond x Dream Boy), wiens moeder Hippophea een halfzus is van de internationale Grand Prix-dressuurpaarden Bond’s Painting (v.OO Seven) en Ellington (v.Jazz). Deze uit de vooraanstaande Charites-stam gefokte merrie is nog maar één stap verwijderd van het elitepredicaat en drachtig van Las Vegas. En wat te denken van de Santano-dochter Evy, die zelf in de Lichte Tour geklasseerd is en van moederszijde het gewaardeerde bloed van Contango inbrengt.

Prestatiegenen

Ook de springmerrie Bonea Field (Corland x Nimmerdor) heeft zelf succesvol in de sport gepresteerd. Deze fokmerrie klasseerde zich met Lennard de Boer op 1.45m-niveau en ze leverde al de internationaal 1.30/1.35m-geklasseerde Grand Field (v.Calvaro Z). Uit deze directe lijn komen al meerdere internationale 1.50/1.60m-paarden. Dat laatste geldt onder meer ook voor Ucalexia Z (Untouchable Z x Alexis Z), wiens oudste nakomeling Livexus Z (v.Livello) reeds op internationaal 1.45/1.50m-niveau geklasseerd is. Zelf is Ucalexia Z een halfzus van het internationale 1.50m- springpaard VDL Groep Elexia (v.Calvaro Z) en ze is drachtig van Grand Prix-winnaar Ipsthar.

Ook interessant is de Vigo d’Arsouilles-dochter Haya PB (mv.Heartbreaker), die al het zevenjarige 1.40m- paard Cavallo PB Z (v.Cicero Z) bracht en nauwverwant is aan meerdere Grand Prix-paarden. De drie embryo’s beschikken eveneens over voortreffelijke prestatiegenen. Zo komt er een embryo van Balou du Reventon onder de hamer dat gefokt is uit de moeder van het internationale 1.45/1.50m- springpaard Candy Flip (v.For Feeling). Grootmoeder Pina Colada is een halfzus van het bekende Olympische springpaard H&M Butterfly Flip (v.Robin I Z) van Malin Baryard-Johnsson. Verder kan er geboden worden op een Bustique-embryo uit de ijzersterke Van ’t Roosakker-stam en een Chacoon Blue-embryo uit een halfzus van de legendarische Itôt du Chateau (v.Le Tôt de Semilly) van Edwina Tops-Alexander, die beide verwant zijn aan een reeks topspringpaarden.

Bekijk de hele collectie hier.