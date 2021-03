Berlin en Jazz leiden KWPN-indexen over 2020

Berlin en Grandorado TN voeren de belangrijkste springindexen van het KWPN over 2020 aan. In dressuur blijft Jazz de toon aangeven en leidt Ebony de groep jongere verervers. Dit blijkt uit de publicatie van de jongste fokwaarden van het KWPN.

Het stamboek berekende ook de fokwaarden van de tuigpaardhengsten waarbij Cizandro en Colonist op 1 staan. Bij de Gelderse hengsten is Alexandro P de aanvoerder.

Eldorado van de Zeshoek

Bij de springhengsten is Eldorado van de Zeshoek een opvallende naam. Zelf bezet de Clinton-zoon de tweede plaats achter Berlin en in de groep hengsten met minimaal tien nakomelingen in de sport en een betrouwbaarheid tussen 80 en 89% staat zoon Grandorado aan de leiding.

Harley VDL

Harley VDL maakt in de betrouwbaarste groep de top-3 compleet. Untouchable en Bacardi VDL staan in de tweede groep tweede en derde achter Grandorado.

Dressuur

Na KWPN-ambassadeur Jazz volgen Painted Black en Vivaldi op de lijst van betrouwbaarste dressuurverervers. In de groep hengsten met een lagere betrouwbaarheid zijn het Ebony, Diëgo en Winningmood die bovenaan staan.

Fokwaarden dressuur

Fokwaarden springen

Fokwaarden tuigpaard

Fokwaarden Gelders paard

Bron: Horses.nl/KWPN