Bert Roerink en dochter Veronique Drents Fokker van het Jaar

Bert Roerink is uitgeroepen tot Drents fokker van het jaar. Voor Bert en zijn dochter Veronique Roerink begon het allemaal echt succesvol te worden in de fokkerij met de aankoop van de merrie Adonnée de Jeu. Het waren met name de fokresultaten van die merrie die hun vandaag de titel Drents Fokker van het Jaar opleverde.

Bert vertelt: “Ik fokte eigenlijk altijd paarden voor de keuring maar toen Veronique steeds beter ging rijden kwamen we er wel achter dat karakter en instelling minstens net zo belangrijk waren als uiterlijk en beweging. Daarom kocht ik bij Emmy de Jeu twee veulens uit echte sportlijnen. Het ging eigenlijk het meest om het andere veulen, Adonnée kregen we er een beetje bij. Zij had een probleem gehad waarbij haar voet was beschadigd. Maar uiteindelijk hebben we met haar het meeste succes.”

Eerste veulen Grand Prix onder Veronique

Haar eerste dochter van Tuschinski, Elvive, is Grand Prix onder Lyndal Oakley, Flanell (v.Apache) liep Grand Prix onder Veronique waarna ze naar de familie Rothenberger is verkocht. Onder Semmieke werd zij vorig jaar Europees kampioene U-25. Volle zus Glen Moray die hier in Exloo in een show werd getoond, loopt ook al weer zware tour onder Veronique.

‘We doen het echt samen’

Bert: “Het is een eer dat die paarden naar mensen gaan die er zo veel tijd, geld en moeite insteken om het allerhoogste niveau te bereiken. Dat zouden wij met onze middelen helemaal niet kunnen. Maar zonder mijn dochter was mijn fokkerij ook nooit zo groot geworden. Doordat zij de paarden rijdt en precies weet waar we op moeten letten, kunnen we de juiste keuzes maken. Vanaf nu staan alle fokproducten dus ook op ons beider naam, want we doen het echt samen.”

Bron: KWPN