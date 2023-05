Bert Rutten stopt als voorzitter dressuurcommissie: ‘meer focus op begeleiding ruiters’

Bert Rutten, de voorzitter van de KWPN-hengstenkeuringscommissie dressuur, heeft besloten om na het najaarsverrichtingsonderzoek zijn taken neer te leggen. Dat meldt het KWPN. Daarmee moet het stamboek voor de hengstenkeuring 2023/2024 op zoek naar drie nieuwe voorzitters: Cor Loeffen (springen) en Lammert Tel (tuigpaarden) stoppen er namelijk ook mee (wegens bereiken maximaal aantal termijnen).

Rutten verkocht enige tijd geleden zijn stal in Hunsel, waardoor zijn zakelijke bezigheden meer zijn verschoven naar het begeleiden van leerlingen in binnen- en buitenland. “Dit maakt het werk in de hengstenkeuringscommissie niet langer te combineren met mijn werk als trainer”, licht Rutten toe op KWPN.nl. “Het leven is sinds de verkoop van de zaak behoorlijk veranderd, dat maakte dat ik voor mezelf moest evalueren welke kant ik op wilde en dan kies ik op dit moment voor het begeleiden van ruiters op internationale concoursen.”

Jammer

“Ik heb altijd met veel plezier in de keuringsbaan gestaan, dat maakt het ook wel heel jammer om te stoppen. Ik kijk terug op een mooie periode waarin ik veel goede paarden voorbij heb zien komen. Ik blijf het KWPN zonder meer een warm hart toedragen, ik denk dat we een stamboek hebben waar we heel trots op kunnen zijn.”

Bert Rutten (1961) maakt vanaf december 2015 deel uit van de hengstenkeuringscommissie, waar hij destijds Wim Ernes opvolgde. De eerste jaargang hengsten die hij als hengstenkeuringscommissielid voor ogen kreeg, was de I-jaargang waaruit al een heel aantal hengsten uitkomt op Grand Prix-niveau.

