Bert van Kooten: ‘Het moet een feestje voor de fokkers zijn’

Bert van Kooten is niet alleen aangesloten als Vriend van het KWPN, maar heeft daarnaast ook zijn rol als bestuurslid bij de Vrienden van het KWPN ingenomen. Bert is een man van de 3 B’s: Binden, boeien en behouden. “De fokkers moeten ondersteund worden, vanuit die gedachte zijn de Vrienden van het KWPN voort gekomen. De fokkers moeten beloond worden als zij een succesvol fokproduct hebben."

Van Kooten vervolgt: “Piet Peters heeft zeker zijn steentje bijgedragen in de daadwerkelijke totstandkoming van de businessclub. Het idee stond namelijk nog in de kinderschoenen. Vanuit het Algemeen Bestuur wilde Minne Hovenga graag zijn bijdrage leveren en vanuit de inspecteurs trok Arnold Kootstra de kar. We hadden een vliegende start, maar al snel kregen we een lekke band. Minne werd ziek, vervolgens overleed Arnold en vorige maand kwam het trieste nieuws dat ook Minne was overleden.”

Sport verdient de aandacht

Toch zijn op de KWPN Stallion Show de eerste fokkerspremies uitgereikt. “Het is mooi dat we op de KWPN Stallion Show, op de KWPN Kampioenschappen en op andere evenementen de fokkers kunnen belonen. Het is daar tenslotte het feestje van de fokkers, en dat moet het ook zijn! Zo blijven ze enthousiast om hun merries te blijven dekken. Ondanks de opgelopen vertraging door het overlijden van twee absolute topmensen die hebben geholpen bij de oprichting van dit initiatief en de coronacrisis waar we momenteel in zitten, is de volgende stap dat we kijken om ook in de sport meer fokkerspremies te kunnen uitreiken. Momenteel zijn de Vrienden van het KWPN voornamelijk gericht op het uitreiken van fokkerspremies op de keuringen, maar de sport verdient ook zeker de aandacht.”

Belonen

Dit jaar zijn er op de KWPN Stallion Show fokkerspremies uitgereikt aan de premiehengsten, de winnaars van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur en de Blom Hengstencompetitie Springen, de kampioen en reservekampioen van de tuigpaardhengsten, de winnaar van de Oregon Trofee en de paarden die zich in de top 3 van de WBFSH-ranking hebben geplaatst. Later dit jaar worden – onder voorbehoud van de doorgang van de evenementen – fokkerspremies uitgereikt aan de fokkers van de winnaars van de Pavo Cup en de Blom Cup, de top 3 van het WK Jonge Dressuurpaarden eveneens als de top 3 van het WK Jonge Springpaarden en het WK Jonge Eventingpaarden. Enkel KWPN-gefokte paarden komen in aanmerking voor een fokkerspremie. “Het is aan ons als bestuur van de Vrienden van het KWPN om te kijken hoe we dat willen gaan doen, want de stichting is er om de fokkers enthousiast te maken/houden en vooral ook te belonen.”

