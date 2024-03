Bied mee op collectie drachtige KWPN-fokmerries

Aan sport geen gebrek! Een select gezelschap van elf drachtige merries vormt de collectie van de KWPN Online Broodmare & Embryo Auction.

De zorgvuldig geselecteerde merries beschikken over één gemeenschappelijke deler: ze zijn genetisch ontzettend interessant. Met een merrie uit deze collectie geeft u niet alleen een boost aan uw fokkerij, u geniet ook aanstaande zomer al van een veulen.

Bieden is van start

Veiling sluit maandag 18 maart

De dressuurmerries zijn drachtig van:

Glamourdale

McLaren

Extreme US

Frankie Lee

This is Naqueen

One Two Three

De springmerries zijn drachtig van:

Hardrock Z

Sambucci de Muze

Bokito van de Woestenheide

Agino Z

Bekijk de volledige collectie hier

Hengstenmoeder Helianthe, deze Apache-dochter bracht de KWPN-hengst Ladignac

Just Wimphof-dochter Nerine komt uit de stam van de Olympische Exquis Nadine

Pinot Blue RKJ is een rechtstreekse dochter van Chacco Blue en een halfzus van meerdere internationale springpaarden

Stakkato-dochter Salza is het neusje van de zalm. Deze merrie, drachtig van Agino Z, is de volle zus van twee 1.60m-paarden, waaronder Satisfaction FRH

Alle merries zijn klinisch gekeurd en in het bezit van een drachtigheidsverklaring, deze rapporten vindt u op de veilingwebsite.

Wilt u contact met een van de KWPN-inspecteurs of heeft u vragen over de veiling. Neem dan contact op via 0341-255511 of e-mail naar [email protected].