Bieden van start! KWPN Online Auction sluit maandagavond

Het is tijd om uw favorieten in de KWPN Online Auction op een rijtje te zetten. Vanaf nu is het mogelijk om te bieden op de 46 veulens in deze veiling, die maandagavond sluit vanaf 20.00 uur.

Alle veulens zijn door een KWPN-inspecteur beoordeeld op exterieur en correctheid in beweging én klinisch gekeurd door een dierenarts. Dit alles zorgt ervoor dat kopers met vertrouwen een veulen kunnen aanschaffen waarvan de basis in orde is.

Beloftevolle pedigrees

Sterke stammen zijn vertegenwoordigd binnen deze collectie. Zo is de Sarai L-zoon Vidjai (mv.Fürst Heinrich) gefokt uit een halfzus van de Lichte Tour-paarden Blue Hors First Choice en Kurona alsmede de KWPN-goedgekeurde hengst High-Five U.S. en diverse Z2/ZZ-Licht-paarden. Uit een volle zus van Vidjai’s moeder komen onder andere de Lichte Tour-paarden Identity STH, Ice Princess STH, Jongleur STH en Kansas STH. Het hengstveulen Violino Bro (One Million x Jazz) is een halfbroer van het Lichte Tour-dressuurpaard Hazard HCG en heeft dezelfde grootmoeder als onder meer de Lichte Tour-paarden Eureko en Biënna. In de pedigree van hengstveulen Vermont (Blue Hors St.Schufro x Indian Rock) zien we drie sportmerries op rij. Grootmoeder Chicago presteerde op Lichte Tour-niveau en ook haar halfbroer Arizona kwam uit op dit niveau.

Prestatiegenen zijn ook bij de springveulens ruim voorhanden. De Cero Blue TN-dochter Valerie van den Hoogeweg (mv.Action-Breaker) is bijvoorbeeld gefokt uit een 1.35m-springende kleindochter van de internationale 1.50m-merrie Belle van den Hoogeweg, die op haar beurt een halfzus is van de 1.55m-springpaarden Cartouch III en FTS Elliot. Het hengstveulen Vector (Uricas van de Kattevennen x Diamant de Semilly) is een kleinzoon van de internationale 1.60m-merrie Cantate en vertegenwoordigt daarmee ook een kleine, goede prestatiestam.

Bekijk de collectie hier

Investeer in de toekomst

Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen. Bent u op zoek naar een potentieel sportpaard of een talent voor de toekomst in de fokkerij? Bekijk dan nu de collectie en maak uw keuze. De KWPN-inspecteur staat u graag te woord en helpt u bij al uw vragen over de veulens. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.