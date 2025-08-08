Bieden van start! KWPN Online Auction sluit maandagavond

Het is tijd om uw favoriete veulen te kiezen in de KWPN Online Auction! Vanaf nu is het mogelijk om te bieden op de 25 veulens in deze veiling, die maandagavond sluit vanaf 20.00 uur

Alle veulens zijn door een KWPN-inspecteur beoordeeld op exterieur en correctheid in beweging én klinisch gekeurd door een dierenarts. Dit alles zorgt ervoor dat kopers met vertrouwen een veulen kunnen aanschaffen waarvan de basis in orde is.

Kleindochter Sisther de Jeu

Er is genoeg te kiezen voor de dressuurliefhebbers. Het merrieveulen Vermillion MH de Jeu (v.One Million) is een kleindochter van niemand minder dan Edward Gal’s voormalige toppaard Sisther de Jeu en komt daarmee uit een bijzonder succesvolle familie, waardoor ze interessant is voor sport en fokkerij.

Ook de One Million-zoon Victory of Dreams TH (mv.Jetset-D) komt uit een goede dressuurstam. Dit hengstveulen is gefokt uit een halfzus van de Lichte Tour-paarden Bambarel D en Hyypi-S, en komt uit dezelfde lijn als de KWPN-goedgekeurde internationale Lichte Tour-hengst Cum Laude (v.Apache) en het internationale Grand Prix-paard Rapsodie T (v.Gribaldi).

Veelbelovend is ook Victor (Blue Hors Zackerey x Everdale), die gefokt is uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Helga (v.Chagall D&R). Grootmoeder Ciska II presteerde zelf op ZZ-Zwaar-niveau.

Schimmel bont springveulen

Op zoek naar een eyecatcher voor in de springarena? Dan is de Chicago Blue-zoon Viktor M een optie. Hij heeft de plantenbonte kleur van zijn moedersvader Samber meegekregen en voert van vaderskant goede springgenen. Ook interessant is bijvoorbeeld de McAllister VDL-zoon Victor, die uit dezelfde moederlijn komt als internationale 1.50/1.60m-paarden als Dallas (v.Douglas) en Hotmail (v.Zirocco Blue VDL).

Uw talent voor de toekomst

Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen. Bent u op zoek naar een potentieel sportpaard of een talent voor de toekomst in de fokkerij? Bekijk dan nu de collectie en maak uw keuze. De KWPN-inspecteur staat u graag te woord en helpt u bij al uw vragen over de veulens. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.

Bron: Persbericht