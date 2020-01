Bijzondere prestaties leveren Atleet keurpredicaat op

Op de Hengstenkeuring Tuigpaard in Ermelo is bekendgemaakt dat de succesvolle KWPN-tuigpaardhengst Atleet (v. Patijn) voortaan het keurpredicaat mag dragen. Niet alleen de gebroeders Van Manen, die sinds kort volledig eigenaar zijn van de hengst, maar ook zijn fokker Ronnie Aalders waren zichtbaar gelukkig met deze prestatie.

De zeer hoge fokwaarden voor sport (172), exterieur (108) en beweging (111) hebben een grote bijdrage geleverd aan het keurschap van de net vijftienjarige Atleet (Patijn uit Sintia ster v.Waterman).

‘Happy Athlete’

Johan Hamminga lichtte de beslissing van de jury toe: “In de sport kennen we de term ‘happy athlete’, een paard dat de hoogst mogelijke prestatie levert onder de meest plezierige omstandigheden. Zo’n paard verdient een medaille. In de tuigpaardensport kennen we ook zo’n ‘happy athlete’. Atleet heeft bijzondere prestaties geleverd in de merrielijn en heeft twee goedgekeurde zonen geleverd. Mede daarom heeft het de hengstenkeuringscommissie behaagd de hengst het keurschap te verlenen. Fokkers en eigenaren van Atleet; proficiat.”

Tuigpaard van het jaar

Atleet begon zijn sportcarrière met de winst in de hengstencompetitie 2010 en won in 2011 in handen van Henk Hammers de Oregon Trofee. In 2014, 2015 en 2016 was hij kampioen in de damesklasse van de regio Noord, en in 2016 en 2017 was hij respectievelijk ereklassekampioen van de regio Noord en Zuid. Dit alles resulteerde in de titel Tuigpaard van het Jaar, die hij tijdens de Nationale Tuigpaardendag in 2017 kreeg uitgereikt. Echter, het keurschap wordt toegekend op basis van sportresultaten, en ook daarmee weet Atleet indruk te maken.

Succesvolle nakomelingen

Tijdens de huldiging vandaag werd Atleet geflankeerd door enkele succesvolle nakomelingen, zoals Gerran PSH die afgelopen jaar deel uitmaakte van het nationale Ereklasse kampioensspan van Marcel Ritsma en zijn goedgekeurde zoon Kapitaal. Ook het zeer succesvolle kampioenspaard El Nino B, die onder andere Ereklasse- en damesklassekampioen van de regio Noord was, kwam zijn vader eer bewijzen. Grote afwezige in dit gezelschap was uiteraard Atleet’s eerste goedgekeurde zoon Eebert, die recent overleed aan de gevolgen van koliek. Eebert mag, met zijn indrukwekkende sport-cv waarop onder andere het driemaal winnen van de Oregon Trofee en meerdere malen winnen van het kampioenschap dekhengsten en de Manno Trofee, met recht de succesvolste nakomeling van Atleet worden genoemd. Ook bracht Eebert al vele nationale keuringskampioenes voort.

Ook dochters maken indruk

Ook andere nakomelingen van Atleet laten van zich spreken. Zo bracht hij de sport ook competitiewinnaar regio Noord in 2016, Huzaar, kampioen fokmerries regio Noord, Gorita, en de regionaal kampioene fokmerries Fuwandra. Het keurschap van een hengst wordt nadrukkelijk ook gebaseerd op een positieve bijdrage van een hengst op het keuringsveld. Ook daar onderscheidt Atleet zich, zo was zijn dochter Gesiena drievoudig NMK-kampioene en was hij ook de vader van nationale kampioensveulen van 2019, Oreda. Maar liefst 79% van de op de keuring aangeboden dochters van Atleet worden ster verklaard, bij de hengsten zit hij met 37% boven het gemiddelde van de populatie.

Bron: KWPN / Horses.nl