Bonhof, Jochems, Tacken en Been doen vooraan mee in Opglabbeek

Gisteren werd in Opglabbeek het podium van de eerste groep in de 1,40m kwalificatie compleet bezet door KWPN'ers. Kelly Jochems zorgde voor het beste Nederlandse resultaat in de groep. In de tweede groep pakten Kars Bonhof, Emile Tacken en Remco Been van de Nederlanders prijzengeld mee.

In groep één was de winst voor de Britse Chloe Aston. Aston was in de 1,40m direct-op-tijd rubriek met haar KWPN’er Amigo T (Padinus x Libero H) bijna drie seconden sneller dan de nummer twee. Die nummer twee was haar landgenoot Matthew Sampson en de KWPN’er Firefly W (Nabab de Reve x Voltaire). Stamboekgenoot Friar M (Amadeus x Voltaire) bezette met diens ruiter Przemyslaw Konopacki de derde plaats in de 1,40m proef.

Nederlanders

Kelly Jochems zette in de eerste groep het beste Nederlandse resultaat neer. De amazone stuurde Egwel (Singapore x Quasimodo Z) naar een negende plaats. De overwinning in de andere groep kwam op naam van Martin Reznicek en zijn Chanya (Chacco-Blue x Grannus). Antonio Alfonso en Dream van Generhese (Indian Gold x Wolfgang) mochten als tweede opstellen voor onze landgenoot Kars Bonhof. Bonhof pakte met Casina (Calido x As di Villagana) een mooie derde plaats. Emile Tacken (Cas) en Remco Been (Balou van het Molenhof Z) werden nog tiende en elfde.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl