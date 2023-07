Brabant Cup voor Ad van de Tillaart

Voorzitter Willem Goesten hield de spanning er goed in bij de uitreiking van de Brabant Cup. Deze ereprijs viel dit jaar ten deel aan een totaal verraste fokker Ad van de Tillaart.

Met het winnen van de KWPN Brabant Cup volgt Van de Tillaart in de voetsporen van onder meer Hans de Roover (2022), Toine Hoefs (2021) en Abel Slippens (2020). Het is een ereprijs voor een paard of persoon die van betekenis is gebleken voor de regio, iets wat van de winnaar van dit jaar zeker gesteld kan worden.

Goedgekeurde hengsten

“Ad van de Tillaart fokte al heel wat goedgekeurde hengsten, waaronder Osmium, en keuringstoppers. Hij groeide op in een boerengezin en had al op jonge leeftijd interesse in de fokkerij. Hij is gepassioneerd, leergierig, volgt de sport op de voet en kan scherp analyseren. Die eigenschappen hebben hem al veel successen gebracht”, sprak Willem Goesten.

Velvet VDV

Uit zijn beste fokmerrie Velvet VDV elite pref prest D-OC (Ferro uit E-Delypsa stb pref prest van Calypso I), een volle zus van de eerder genoemde KWPN-goedgekeurde hengst Osmium, fokte Ad onder meer het nationale Grand Prix-paard Bestseller V.D.T. (v.Ungaro) van Ducos Guillaume, de KWPN-goedgekeurde hengsten Improver VDT (v.Apache) en Pontiac (v.Total US) evenals twee in Denemarken gekeurde hengsten. Ook andere stammen zette Ad met succes in voor de fokkerij. Tijdens de huldiging stelde Remy Bastings de op Lichte Tour-niveau presterende Improver VDT voor, en verscheen José van Haaren in de baan met de eveneens op dat niveau actieve Governor-zoon Kashmire (mv.Ferro, mede-fokker H.H.J.M. Rovers).

‘Fokkerij is een kwestie van een lang verhaal’

“Dit komt voor mij als een complete verrassing. Het eerste gedeelte van Willem’s speech heb ik gemist want ik stond gezellig met vrienden te praten langs de keuringsring. Willem had een lang verhaal en veel mooie woorden, ook in de fokkerij is het een kwestie van een lang verhaal. Je kunt visie hebben maar je hebt ook wat geluk nodig. Want het zit vaak tegen en je bent van heel wat dingen afhankelijk. Ook wij hebben vaak genoeg zwarte sneeuw gehad, het zit niet altijd mee. De Brabant Cup is een hele mooie onderscheiding en ik vind het super om dit samen met mijn familie mee te maken vandaag”, reageerde Ad van de Tillaart.

Bron: KWPN